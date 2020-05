Come fa Amazon a non pagare le tasse? L’ e-commerce (NASDAQ:AMZN) fondato da Jeff Bezos, a non pagare le tasse? Amazon secondo un’analisi di esperti del settore lo scorso anno ha ottenuto una sgravo fiscale di 129 milioni di dollari, equivalente di un’aliquota fiscale federale negativa del’1%. Amazon ovviamente non fa nulla di illegale, ma è molto bravo a sfruttare la permissiva legislazione statunitense e le falle di quella europea.

Come fa Amazon a non pagare le tasse?

Amazon insieme a tante aziende tech è molto criticata per gli schemi di pianificazione fiscale utilizzati. Si tratta di schemi per ridurre al minimo le imposte dovute. Lo schema di Amazon punta su uno dei centri finanziari che garantiscono segretezza bancaria e finanziamenti pubblici agevolati: il Lussemburgo. Questo Paese permette inoltre di fare sempre i saldi, cosa invece non permessa ai negozi, che possono fare i saldi solo in alcuni momenti dell’anno. Il business principale di Amazon è sicuramente la vendita online e Amazon Prime. Abbonarsi a Prime significa avere un prodotto in circa 24h e avere accesso a serie tv e film che ora Amazon produce anche in proprio. Attività sovvenzionata dal cloud e dal mercato nordamericano, che pesa il 61% dei suoi ricavi e dove ha una quota di mercato del’80%. L’abbonamento in Italia costava inizialmente 20 euro ora ne costa 36. Amazon ha una capitalizzazione di mercato di 800 miliardi di dollari che la rende la seconda società più preziosa al mondo dopo Apple.

Come tante grandi multinazionali opera in regime di monopolio.

Controlla gran parte dell’infrastruttura su cui i suoi concorrenti vendono i loro prodotti. Molti player del digitale devono pagare una tassa segreta per rimanere in affari con Amazon. Un altro intelligente modo è quello di fare investimenti in terreni, fabbriche e macchinari che negli Usa dopo la riforma Trump sono deducibili al 100 per cento.

Da cinque anni questa voce per Amazon è in forte crescita e nel 2018 si è attestata attorno ai 60 miliardi di dollari. Un’altra ragione riguarda le stock option, ovvero la pratica per la quale molti dipendenti, invece di essere gratificati monetariamente ricevono dei pacchetti di azioni della società. Questa politica di incentivi ha un effetto fiscale importante, perché le stock option sono deducibili e l’ammontare della deducibilità è legato al valore delle azioni. Vuol dire che meglio vanno le azioni di una società, e più grande sarà il vantaggio fiscale per la medesima. A maggio 2015 il titolo valeva 500 dollari ad azione, a febbraio 2020 valeva 1700 dollari, ora ne vale circa 2400.

Quanto paga di tasse?

Grande domanda a cui però non si può dare una vera e completa risposta. Non si può sapere poiché Amazon consolida il suo bilancio in Lussemburgo. Si sa però che nel 2019 ha fatturato nel mondo 280,5 miliardi di dollari e dichiara di aver pagato tasse per 2,4 miliardi.