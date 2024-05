Una nuova settimana ha avuto inizio e come abbiamo visto l’oroscopo è favorevole in particolare per alcuni segni zodiacali. Tra questi ci sono l’Ariete, il Toro e il Cancro, che avranno grande fortuna negli investimenti finanziari. Per loro, potrebbe essere il momento propizio anche per acquistare casa o per cominciare a valutare affari che potrebbero fruttargli guadagni interessanti. A breve consulteremo invece l’oroscopo di un’altra tradizione e cioè quella cinese. Quest’ultima, a differenza della nostra, si basa sul calendario lunare e prevede segni zodiacali con nomi diversi e assegnati in base all’anno (e non al mese) di nascita. Vedremo dunque quali saranno coloro che avranno maggiori opportunità di guadagno nella settimana che va dal 13 al 19 maggio.

Denaro a palate per 2 segni zodiacali cinesi fortunatissimi dal 13 al 19 maggio: Bufalo

Tra i segni che avranno maggiore fortuna negli investimenti durante questa settimana c’è il Bufalo. Vi appartengono tutti coloro che sono nati nel 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021. Il duro lavoro di questo segno, che è tra quelli che più si impegnano in ciò che fanno, gli permetterà di ottenere un avanzamento dal punto di vista della carriera. Inoltre, le stelle saranno in suo favore per quanto riguarda gli investimenti finanziari, permettendogli notevoli guadagni.

Denaro a palate per 2 segni zodiacali cinesi, oltre al Bufalo scopriamo quale sarà così fortunato nella settimana che è appena cominciata.

La Tigre

Ecco, quindi, l’altro segno cinese che avrà il favore delle stelle dalla sua parte. A questo segno appartengono tutti i nati negli anni 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022.

Anche per la Tigre ci sarà la possibilità di avanzare nella carriera. Inoltre, chi non è contento della propria attuale situazione lavorativa avrà presto un’interessante opportunità che potrà rappresentare la svolta definitiva. Grande fortuna dal punto di vista degli investimenti finanziari. Anche quelli che sembravano non promettere bene potranno fruttargli interessanti guadagni. Attenzione, Tigre, a non essere troppo precipitosa. Evita di spendere subito tutto ciò che guadagnerai e conserva una parte della somma per futuri investimenti. Le stelle saranno a lungo dalla tua parte e devi sfruttare appieno le occasioni che ti forniranno.

Lettura consigliata

Qual è il segno zodiacale a cui appartiene la maggior parte dei miliardari