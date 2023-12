Ecco l’app che ti paga per camminare e con 5 km al giorno puoi risparmiare fino a 600 euro all’anno

Esiste una app che ti paga per camminare, convertendo i tuoi passi in moneta virtuale. Ma camminare ti permette di risparmiare anche 600 euro all’anno. Ecco come fare.

Camminare fa bene alla salute, ma anche al portafoglio. Questo è il concetto alla base di WeWard, una app che trasforma i nostri passi in denaro virtuale. Il guadagno virtuale può poi essere utilizzato per acquistare prodotti, servizi o fare donazioni. Ma camminando non solo si può guadagnare con quest’app che premia i km fatti a piedi, ma ci permette anche di risparmiare molto sull’uso dell’auto. Scopriamo quanto si potrebbe mettere via in un anno camminando per 5 km al giorno.

Ecco l’app che ti paga per camminare

WeWard è una app gratuita, disponibile per Android e iOS, che conta i passi che facciamo ogni giorno e li converte in wards, la moneta virtuale dell’app. L’app paga in funzione del raggiungimento di specifiche soglia. Per esempio si può accumulare moneta virtuale al superamento dei 3.000 passi giornalieri, dei 5.000 passi, dei 10.000 passi ecc.

Al superamento si ognuna di queste soglie si accumula del denaro che può essere poi versato sul conto corrente oppure trasformato in buoni acquisto da utilizzare in negozi convenzionati. I più generosi possono trasformare il denaro virtuale in donazioni. Non pensate di accumulare grosse cifre. Al superamento delle soglie vengono regalati centesimi di euro, ma comunque nel tempo si possono accumulare importi interessanti.

Quanto si risparmia con WeWard

Ma il vero spirito dell’app non è quella di fare guadagnare in denaro ma di fare guadagnare in salute. Infatti grazie alla volontà di superamento delle soglie chi utilizza l’app è portato a camminare ogni volta che ne ha la possibilità ed ovviamente chi cammina non usa l’auto e quindi risparmia. Quindi ecco l’app che ti paga per camminare e ti permette di guadagnare ma anche di risparmiare molti soldi. Infatti camminando e quindi lasciando l’auto parcheggiata si risparmia denaro, ma quanto?

Ipotizziamo di camminare 5 km al giorno nel tragitto casa-lavoro o magari casa-palestra. In base alle tabelle dell’ACI sui costi dell’uso dell’auto, sappiamo che una vettura di media cilindrata ha un costo di circa 0,4-0,5 euro al km. Ipotizzando di fare 5 km al giorno per 5 giorni, noi faremo 25 km alla settimana, ovvero 100 km al mese. Quindi non utilizzando l’auto risparmieremo 0,5×100 km, ovvero 50 euro al mese, pari a circa 600 euro all’anno.

Quindi camminare fa bene alla salute e all’ambiente e grazie ad un app fa bene anche al portafoglio. Ma potrebbe anche aiutare a trovare il lavoro della nostra vita. Come? Lo puoi scoprire nell’articolo: come diventare uno Chief Step Officer e guadagnare 10.000 dollari.