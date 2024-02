Quanto costa fare una dieta da 1300 calorie per perdere peso e tornare in forma per l’estate imminente

Come seguire una dieta da 1.300 calorie al giorno per dimagrire senza rinunciare al gusto? Ma soprattutto quanto si potrebbe spendere per tornare in forma per l’estate?

In TV dilaga la pubblicità di un servizio che promette di farti dimagrire in modo molto semplice. Come? Ti mandano a casa il cibo già pronto per essere consumato. Ovviamente il tutto ha un costo e non indifferente. Ma davvero occorre rivolgersi a questi servizi per dimagrire oppure con un piccolo sforzo possiamo prepararci a casa una dieta per tornare in forma? Se vuoi perdere peso, sai bene che non esistono miracoli. L’unico modo per raggiungere il tuo obiettivo è seguire una alimentazione equilibrata che ti fornisca tutti i nutrienti di cui hai bisogno, ma che ti faccia anche risparmiare qualche caloria.

Quante calorie occorre consumare per dimagrire?

A questa domanda è difficile rispondere con un valore assoluto. Il consiglio è rivolgersi a una nutrizionista che sappia consigliare quanto dimagrire e il regime alimentare da seguire. Ipotizziamo, che il professionista abbia consigliato una dieta di 1.300 calore al giorno. Sono più o meno le calorie che il dott. Nowzaradan, diventato famoso per la trasmissione Vite al Limite, consiglia ai pazienti obesi per dimagrire.

Con una dieta da 1.300 calorie si può arrivare a perdere fino a 4 kg in un mese, senza soffrire la fame e senza fare sacrifici. In generale, una buona dieta prevede di consumare ogni giorno una certa quantità di cibi appartenenti ai diversi gruppi alimentari, in base al loro apporto calorico e nutrizionale. Un regime alimentare da 1.300 calorie al giorno potrebbe prevedere di assumere circa il 55% delle calorie totali dai carboidrati. Per la restante parte il 25% dovrebbe essere dedicato all’assunzione di proteine e il 20% ai grassi. Questo significa privilegiare i cereali integrali, la frutta, la verdura, le carni magre, il pesce, le uova, i legumi, i latticini e i frutti secchi. Inoltre si dovrebbero limitare i dolci, i fritti, i salumi, i formaggi grassi, le bibite zuccherate e l’alcol.

Quanto costa fare una dieta per tornare in forma

Per avere un’idea più precisa di come distribuire le calorie tra i vari pasti, è possibile seguire una semplice suddivisione. A colazione si dovrebbero consumare non oltre 300 kcal e per lo spuntino a metà mattinata 100 kcal. A pranzo non si dovrebbero consumare oltre 400 kcal e massimo 100 kcal per la merenda. Una cena dietetica dovrebbe prevedere non più di cena 400 kcal. Naturalmente, queste sono solo indicazioni generali, la dieta va sempre personalizzata in base alle esigenze e al tuo stile di vita.

Ipotizzando un regime alimentare di questo tipo, quanto costa fare una dieta e quanto si potrebbe spendere alla settimana? Il costo, ovviamente, dipende da diversi fattori, come la stagionalità e la qualità degli alimenti, il luogo di acquisto. Incidono anche le eventuali offerte e promozioni e le abitudini personali di consumo. Tuttavia, considerando il menù settimanale con gli alimenti sopra indicati, il costo totale per una persona potrebbe aggirarsi attorno ai 40 euro settimanali. Ovviamente, questi sono solo valori indicativi, e possono variare in base alle scelte individuali e alle disponibilità locali. Per risparmiare ulteriormente si possono mettere nel carrello i prodotti anti inflazione a prezzo calmierato.