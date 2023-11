Conquistare il mercato vendendo borse in nappa effetto bubble: ecco il brand spagnolo amato da Vip e reali

Ha un fatturato di circa 4 milioni di euro e una crescita che solo lo scorso anno è stata del 30%. Ha aperto negozi monomarca a Londra e a Madrid e uno shop online di successo. Ecco il brand spagnolo emergente che piace sempre più a Vip e reali.

Ha fatto della morbidezza la sua cifra. Il marchio Tissa Fontaneda è giovane e poco conosciuto ma ha una forte identità e una storia di successo. Produce borse artigianali in soffice pelle effetto bubble, a bolle, un disegno innovativo a cui deve gran parte del successo. Si realizza attraverso la lavorazione della nappa Cordero, una pelle molto leggera prodotta in Spagna. Abili mani la trattano e la sottopongono a un processo di cottura a vapore che dà vita alle bolle. Il risultato? Una borsa tattile, dalla sorprendente morbidezza che è un piacere indossare.

Tissa Fontaneda

La stilista che è riuscita a conquistare il mercato vendendo borse ultra morbide si chiama Tissa Fontaneda, come il brand che ha creato. La sua esperienza matura nel campo della moda attraverso collaborazioni con marchi prestigiosi. Prima Swarovski a Parigi e poi Loewe a Madrid. Infine il desiderio di creare un marchio indipendente per produrre borse artigianali di alta qualità, accessori che fanno la differenza e rendono chic anche il look più semplice. Si rivolge a donne che al logo preferiscono la bellezza del prodotto, pensatrici indipendenti che scelgono il brand di nicchia piuttosto che il marchio famoso. Tissa Fontaneda sta conquistando Vip e reali. La indossano Cate Blanchett e Jennifer Garner, Letizia di Spagna e Rania di Giordania.

Conquistare il mercato vendendo borse dalla morbidezza sorprendente

Ogni borsa viene lavorata singolarmente per cui non ne esistono mai due perfettamente identiche. Abili artigiani trattano e modellano la pelle prima di tagliarla e assemblare le parti. Un processo lungo ma che garantisce una morbidezza unica e una minuziosa cura dei dettagli. Il brand realizza una collezione di modelli classici e continuativi che arricchisce ogni anno con nuove creazioni. Tracolle, borse a mano, shopper grandi e piccole, la piccola e giocosa Zou Zou realizzata in 15 diverse tonalità di colore, la Corno Biker Chic con la nappa in madreperla o in corno. La nuova collezione per l’autunno/inverno si ispira alle Quattro Stagioni di Vivaldi. Ai colori classici si affiancano tonalità d’impatto per bucare il grigiore invernale. Il ciclamino e il rosa fluo, il verde loden e il blu bavarese. I prezzi? Si va dagli 885 euro della pochette Flavia ai 1.470 euro della Bel Ami Dragon, una borsa capiente in pelle di vitello testurizzata.