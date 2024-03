Accedere a 40.000 € di credito senza alcuna garanzia reale: ecco il metodo rivoluzionario ancora poco noto

Risparmiatori, operatori economici, padri o madri: tutti sanno che il problema chiave dell’economia non sono solo le prospettive, ma la presenza di liquidità. Serve a ben poco, purtroppo, avere piani lungimiranti o brillanti, senza possedere il carburante per correre.

E capita a tutti, prima o poi, di dover fare accesso a fonti di finanziamento e di credito. Non solo non c’è nulla di vergognoso, ma si tratta di un aspetto fisiologico del sistema. Sta tutto, semmai, nell’accedervi in modo coscienzioso, intelligente, e possibilmente vantaggioso per entrambe le parti. Il pericolo, infatti, è rimanere vincolato a debiti difficili da sostenere, ed entrare in una spirale di difficile soluzione.

Per questo, è essenziale conoscere gli strumenti a disposizione nel mercato. Ed i numeri dimostrano che in Italia c’è pochissima educazione finanziaria in tema. In pochi sanno che è possibile accedere a 40.000 € di credito senza alcuna garanzia reale: fino all’80% sarà garantito dallo Stato. Si tratta del sistema del microcredito, vediamo come funziona e quali sono i tassi d’interesse.

Semplice ed efficace, un mezzo per molti necessario

Ci sono ovviamente alcune condizioni da rispettare. In primo luogo, il microcredito è un sistema pensato per aiutare i progetti di lavoratori autonomi o piccole imprese, anche in forma individuale, che non presentino più di cinque dipendenti. Per le società di persone, S.S. e S.R.L. semplificata, invece, vale il numero limite di dieci dipendenti. L’importante, dunque, è possedere una partita IVA ed avere un progetto di attività.

Con l’eccezione delle ristrutturazioni del debito, è davvero ampio il novero delle attività che potremmo finanziare: dall’acquisto di beni o materie prime a quelle di servizi; dalla retribuzione nei confronti del personale dipendente alla sopra menzionata necessità di mantenere capitale circolante e di compiere operazioni liquide, fino a partecipare a corsi di formazione. Si tratta di tutto ciò di cui potrebbe aver bisogno un’impresa, o una start up, che vuole iniziare a volare. Ciascun istituto bancario mette a disposizione un servizio di microcredito che deve essere, per legge, esenti da costi d’istruttoria. Dovremo così rivolgerci agli istituti bancari i quali, dopo averci affiancato da un tutor accreditato nelle liste dell’Ente Nazionale Microcredito, ci aiuterà a realizzare il business plan, verificando la sostenibilità del progetto.

Accedere a 40.000 € di credito senza alcuna garanzia reale: fino all’80% sarà garantito dallo Stato

Sul credito concesso varrà la garanzia dello Stato sull’80% della somma complessiva. Il restante 20% può essere richiesto (non è obbligatorio) dalla banca: ma non può essere di natura reale. Nessun immobile o bene mobile registrato, insomma. La restituzione avverrà in un periodo non superiore a sette anni. Sul tasso non ci sono indicazioni di legge. Spetta dunque alla proposta della banca.

Vige un limite patrimoniale: se abbiamo già superato attivi per oltre 300.000 €, fatturato oltre 200.000 € o un indebitamento finanziario di oltre 100.000 € negli ultimi anni, non possiamo richiedere microcredito. Peraltro, in corso d’opera, potremo accedere ad ulteriori 10.000 € per l’acquisto di beni strumentali, purché dimostriamo un giudizio positivo sulla nostra solvibilità come debitori. Il microcredito in Italia è incentivato e gestito dall’Ente Nazionale Microcredito e può fornire una forma essenziale di sostentamento per continuare ad inseguire i propri sogni.

