5 trucchi per risparmiare in casa e accantonare fino a 1.500 euro l’anno in una famiglia di 3 persone

5 trucchi per risparmiare in casa-Foto da pixabay.com

Con alcuni piccoli suggerimenti da adottare in casa, si può arrivare a risparmiare molti soldi. Ecco come una famiglia di 3 persone può arrivare a mettere via nel 2024 fino a 1.500 euro

Il nuovo anno è arrivato e con esso la voglia di risparmiare. Ecco alcuni trucchi per risparmiare in casa nel 2024 e ridurre le spese. Seguendo questi suggerimenti, una famiglia di 3 persone potrebbe risparmiare fino a 1.500 euro all’anno.

5 trucchi per risparmiare: iniziamo con l’energia elettrica

La bolletta della luce è una vera succhia soldi ma si può ridurla con piccoli accorgimenti. Usa lampadine a LED a risparmio energetico, che durano molto di più e consumano meno. Scegli elettrodomestici in classe A, che sono più performanti e consumano meno energia. Sfrutta la luce esterna invece di quella artificiale, pareti chiare e tapparelle alzate favoriscono la luminosità naturale della stanza. Non sprecare quando usi gli elettrodomestici, usa lavastoviglie e lavatrice sempre a pieno carico.

Risparmia sulla bolletta del gas, altro succhia soldi formidabile

Imposta il termostato su una temperatura massima di 20 gradi. Sfiata frequentemente i termosifoni perché le bolle d’aria all’interno possono compromettere l’efficienza del sistema. Riduci il gas usato per cucinare: cuoci la pasta a fiamma bassa e scalda precedentemente l’acqua con un bollitore elettrico.

Attenzione a questi trucchi quando vai a fare la spesa

Stabilisci un budget e tieni gli scontrini fiscali di tutto ciò che acquisti per capire in che modo spendi i tuoi soldi e dove poter risparmiare. Usa il metodo del budget in busta, in cui inserisci un importo prefissato per ogni categoria di spesa. Riduci gli avanzi di cibo. Infine riduci le spese per i pasti al ristorante, poiché mangiare fuori tende ad essere più costoso rispetto alla cucina casalinga.

Come risparmiare sulla pulizia della casa

Usa prodotti per la pulizia fatti in casa, come aceto e bicarbonato di sodio. Usa panni in microfibra per pulire le superfici, che sono riutilizzabili e non richiedono l’uso di prodotti chimici. Usa un prodotto adatto a più superfici e possibilmente con confezione ricaricabile.

Ammalarsi costa, quindi ecco come risparmiare sulla salute

Fai esercizio fisico regolarmente, che può aiutare a prevenire malattie e ridurre i costi sanitari. Per i medicinali non affidarti a quelli di marca, ma usa prodotti non di marca ma con lo stesso principio attivo. Scegli cibi freschi e di stagione, che sono spesso meno costosi e più nutrienti.

Seguendo questi 5 trucchi per risparmiare, una famiglia di 3 persone potrebbe accantonare fino a 1.500 euro all’anno. Ricorda che risparmiare non significa privarsi di tutto, ma piuttosto fare scelte consapevoli e intelligenti. Vuoi conoscere dei trucchi per risparmiare con l’assicurazione della tua auto? Abbiamo scritto un articolo dedicato a questo argomento.