Sembrerebbe quasi scontato che Donald Trump correrà per l’elezione di Presidente degli Stati Uniti. Un imprenditore che ha fatto spesso parlare di sè e che è già stato Presidente degli Stati Uniti dal 20 gennaio 2017 al 20 gennaio 2021. Trattasi di un personaggio controverso per alcuni, per altri una persona da imitare e prendere come esempio. Come riporta wikipedia “secondo alcuni sondaggi condotti tra storici e politologi americani, Trump sarebbe uno dei peggiori Presidenti della storia statunitense”. L’eventuale rielezione di Trump porterà il crollo delle Borse? Durante il suo mandato, il Dow Jones dall’1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2021 è passato dai 19.827,06 ai 31.272 con un rialzo del 57,7% pari al 14,42% annuo. Il Dow Jones invece dal 1898 ad oggi, è salito di media ogni anno di circa 11%. Vediamo cosa dicono le serie storiche sul prossimo futuro dei mercati.

Il ciclo presidenziale americano e i mercati azionari

Abbiamo studiato le serie storiche dal 1898 ad oggi e dai risultati ottenuti si evince che il terzo anno del ciclo presidenziale ha un’elevatissima probabilità di essere positivo, così come il quarto anno. Il 2023 infatti ha visto una performance superiore al 20%, mentre il 2024 è atteso fra il 7 e il 10%. Il primo e il secondo anno, invece, hanno presentato una performance media e

una probabilità di essere positivi minore rispetto ai due anni successivi. Si ripeterà così per il 2025 e il 2026? Abbiamo anche notato che la deviazione standard della media del primo e secondo anno sono circa il doppio rispetto al terzo e quarto anno. Ciò sta a significare che la volatilità è molto più elevata, con possibilità di forti correzioni al rialzo ed al ribasso. Inoltre, in quattordici casi su diciannove (il 73.7%) il massimo si è formato nel secondo biennio del ciclo (nel 68.4% nel quarto anno); in diciotto anni su

diciannove (94.7%) il minimo si è formato nei primi due anni del ciclo decennale.

L’eventuale rielezione di Trump porterà il crollo delle Borse? Come sarà il 2025

Il 2025 risulterà come l’abbinamento fra il primo anno del ciclo presidenziale e il quinto anno del decennio. Cosa è successo in questi casi nella storia dal 1898 ad oggi?

Andamento medio degli anni che finiscono con “5”. Questi anni sono caratterizzati da rendimenti molto positivi indipendentemente dal ciclo presidenziale. Il minimo annuale dovrebbe formarsi a gennaio mentre il massimo a dicembre. La performance attesa è di circa il 20%. Quindi, la storia continua a scommettere su un rialzo a prescindere da chi verrà eletto.

C’è da fidarsi? Negli ultimi 17 anni i nostri studi e i nostri frattali previsionali hanno ricalcato il futuro con una percentuale superiore all’85%.

Questi studi e statistiche sono contenuti nell’Ebook 120 anni a Wall Street scritto da Gerardo Marciano/Pasquale Migliozzi (Edizioni Proiezionidiborsa srl) e sono coperti da Copyright di Proiezionidiborsasrl e tutelati dalle norme in materia. Chi usa queste statistiche e grafico deve citare la fonte e gli autori degli studi.

