Cappotto per cani di piccola taglia: il prezzo di alcuni modelli e quando metterlo a Fido

I nostri animali domestici sono al centro di molte attenzioni. Sono membri effettivi della famiglia e ogni razza ha caratteristiche particolari. Soprattutto in alcune stagioni si dovrebbe curare l’impatto con il variare delle temperature. Vediamo quindi quanto costano alcuni cappottini per proteggere dal freddo i cani.

Quando si decide di allargare la famiglia con un cucciolo si pensa a preparare tutto ciò che può servire. Per quanto riguarda gli animali domestici più presenti nelle case degli italiani, ossia cani e gatti, si comprano all’inizio poche cose. Ciotole, cuccia, copertina sono infatti elementi essenziali. I gatti hanno bisogno anche della lettiera per i loro bisogni, i cani del guinzaglio per andare in giro. Soprattutto questi ultimi avrebbero la necessità di attenzioni maggiori. Uscendo ogni giorno più volte possono sporcarsi più facilmente o venire a contatto con parassiti. In tal caso, quindi, i padroni usano prodotti specifici per l’igiene e la prevenzione.

Perché e quando coprire i nostri amici a quattro zampe

In estate è bello portare i cani su una spiaggia dog friendly. Ci sono pure hotel e ristoranti che accolgono i nostri amici pelosi. In questo modo trascorriamo una vacanza insieme a loro. Quando poi arriva il freddo può presentarsi il dubbio sul coprire o meno Fido.

Di solito gli specialisti consigliano di tener conto di alcuni fattori. Ci sono infatti cani piccoli che disperderebbero maggiormente il calore corporeo. Bisognerebbe fare anche attenzione al tipo di pelo. Può influire sulla decisione pure l’età del cane e il clima dove si vive. Se si abita in una casa molto riscaldata e fuori si gela si comprende che il nostro amico avrebbe bisogno di proteggersi. In generale, comunque, sarebbero i cani di certe razze e di taglia piccola ad aver bisogno di più attenzioni nel cambio stagione. Si consiglia di chiedere un approfondimento al proprio veterinario.

Cappotto per cani di piccola taglia: il prezzo in alcuni siti

Se siamo in cerca di un prodotto per i nostri pelosetti teniamo conto dei modelli che possono vestirlo bene senza fastidio. Per quanto riguarda i prezzi, eccone alcuni.

Oltre a tenere al calduccio Fido dovremmo evitare che si bagni troppo quando passeggia fuori in autunno e in inverno. Su L’Isola di Tesori troviamo varie soluzioni. Per esempio, un maglioncino Tg. 24 costerebbe al momento 17,35 euro, mentre un impermeabile si venderebbe a circa 18 euro. I prezzi salgono poi in base alla misura.

Su Zooplus troviamo mantelle semplici per cagnolini a partire da 14 euro. I pullover partono da circa 16 euro. La tutina parte da 39 euro e le giacche da 43 euro.

Nel sito di Arcaplanet in particolare troviamo felpe con stampe a 22,50 euro e un cappotto con pettorina a circa 52 euro. Un maglioncino con cappuccio costerebbe 16 euro e un piumino reversibile 43 euro.

Cappotto per cani di piccola taglia: il prezzo quindi sarebbe abbastanza conveniente, specialmente durante le periodiche offerte.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i siti indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)