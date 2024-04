Chi ha inventato la minigonna? Ecco svelato il nome della stilista e la sua storia

La minigonna è uno dei capi più iconici ed è amata da migliaia di donne, che ne fanno sfoggio per valorizzare il proprio fisico e la propria sensualità. La sua storia è lunga e travagliata. Già dagli inizi del XIX secolo le donne cominciarono a lamentarsi della lunghezza eccessiva delle gonne, che risultavano essere particolarmente scomode. Con il tempo, sempre più donne scelsero di indossare i pantaloni, mentre altre cominciarono ad adoperare gonne che arrivavano al ginocchio. Si pensi, ad esempio, ai modelli presentati da Chanel. Tuttavia, per parlare della nascita della minigonna bisognerà aspettare gli anni Sessanta e in particolare una stilista che rivoluzionò per sempre il mondo della moda. Di chi si tratta? Scopriamolo a breve.

Chi ha inventato la minigonna? Ecco svelato il nome della stilista

La stilista che ha rivoluzionato per sempre il mondo della moda e non solo è Mary Quant. Si tratta, quantomeno, dell’ipotesi più accreditata.

Infatti, molti altri stilisti si sono contesi la nascita di questo capo di abbigliamento. Quindi, almeno secondo la maggioranza, la risposta alla domanda ‘’chi ha inventato la minigonna?’’ è proprio questa.

La storia di Mary Quant

Mary Quant ha avuto un ruolo importantissimo per la moda negli anni Sessanta e non soltanto per l’invenzione della minigonna.

Fu una delle icone della cultura Swinging London, che puntava ad un cambiamento sociale all’insegna dell’edonismo e dell’ottimismo. Tra i suoi simboli c’è quella che è forse la band più famosa di tutti i tempi e cioè i Beatles.

Nel 1955 Mary Quant aprì una sua bottega e cioè Bazaar, situata sulla King’s Road, divenuta proprio uno dei luoghi-simboli di questa cultura. Tra i giovani ebbe un successo immediato, proprio grazie alla proposta di capi di abbigliamento che ne rispecchiassero i gusti e interpretassero al meglio i tempi che correvano.

Il secondo negozio e gli ultimi anni

Insomma, oltre che un’ottima stilista Mary Quant si rivelò prima di tutto un’arguta imprenditrice, capace di dare ai giovani ciò che chiedevano. Successivamente, ella riuscì ad aprire un secondo negozio a Brompton Road, nell’aristocratico distretto di Knightsbridge.

Grazie all’enorme contributo dato all’industria della moda, negli anni ha ricevuto numerose onorificenze. Infatti, è stata nominata Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (11 giugno 1966), Dama Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico (31 dicembre 2014) e Membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore (31 dicembre 2022)

Si è spenta di recente e precisamente il giorno 23 aprile 2023, nella sua abitazione a Farley Green, nel Surrey.

Lettura consigliata

2 segni zodiacali con una mentalità vincente che li renderà ricchi