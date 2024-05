Le 5 migliori enoteche online dove comprare vini con un clic

Avete bisogno di un regalo celere, magari importante, ma il lavoro vi attanaglia? Una buona bottiglia di vino di qualità fa sempre la differenza, che sia un regalo, o che sia un dono di arrivo. Se vi serve sapere quali sono le migliori enoteche online 2024 per ricevere sia a casa che magari alla tabaccheria davanti al lavoro, fret no more. Eccone 5, fidate e riprovate, per crearvi senza troppi problemi il regalo d’invito o i caricatori di riserva per quando avete quegli incontri che richiedono un po’ d’extra.

Migliori enoteche online dove comprare vino (2024)

Indice dei contenuti Migliori enoteche online dove comprare vino (2024)

Ciancio alle bande, andiamo al sodo. Molti di questi sono classici, ma uno in particolare (l’ultimo) è comodo per il vino day-by-day, perché risulta un servizio molto simile a JustEat e Deliveroo, sia per velocità che per comodità d’uso. Come tutti, però, ricordate di non fare il passo più lungo della gamba affidandovi alla cieca all’ultimo secondo: provateli, o almeno informatevi sulla copertura. Non c’è niente di peggio che non avere copertura per i servizi di delivery, specie se si è in una emergenza.

Call Me Wine

Call Me Wine è fra le più storiche ed è anche la più in voga. L’imbarazzo della scelta, qui, si sente: fra le enoteche online ha 12.000 etichette divisi per aziende e provenienza. Per una cosa, simile all’ultimo della lista, è molto comodo: CallMeWine,“il tuo personal sommelier”, ha in evidenza le sezioni apposite anche per i più venduti sotto i 30€, anche per gli champagne, oltre ad essere facile da usare. Ogni bottiglia si trova descritta in ogni dettaglio in 4 schede, in cui si vanno a raccontare anche abbinamenti e bicchieri da utilizzare per l’occasione. Difatti hanno anche kit regalo, vini e distillati alcohol-free se avete necessità, ma una piccola selezione di birre. Molto piccola.

Bernabei

Bernabei è fra i più apprezzati, e a differenza di Call Me Wine, è molto più comodo per la questione birre (oltre 300 ma vende anche i fusti) e prezzi. Tornando a noi, a livello vini, Bernabei è comunque molto ben fornito: hanno 900 bianchi, 1250 rossi, 110 rosati e 72 vini da dessert. Per un uso più generico, Bernabei è ottimo. Bernabei esiste sul mercato anche con (poche) enotechine in franchising, basandosi di più sul day-by-day per affidabilità e competenza per le parti più comuni.

Tannico

Tannico è anch’esso fra i più usati e conosciuti, ma ha in evidenza qualche chicca: mostra con fierezza i vini biodinamici. Oltre a questo, però, ha un ottimo sistema ben specifico di filtri per trovare specificatamente ciò di cui potreste aver bisogno. Con questo intendiamo la possibilità di filtrare per premi l’offerta del sito, come i premi dei 4 Grappoli Bibenda, i 16+ Robinson, i vini per punteggio o anche il premio 3 Bicchieri. Insomma, molto utile per comprare vini da far bere a chi conosce vini, il che non è assolutamente da sottovalutare. Detto questo, per curiosità sia vostra che degli ospiti, i vini biodinamici sono quei vini molto particolari, specifici dei territori, che si basano sull’autoproduzione dall’inizio alla fine. Per quanto creare un vino biodinamico si fondi su principi e scelte non prettamente di scienza (rispetto dei cicli lunari e planetari e utilizzo di preparati speciali come il cornoletame), sono vini rari.

Vino.com

L’enoteca online con la scelta del nome più intelligente che si possa avere, ha tante etichette tra vini, distillati e… oli pregiati. Una differenza di utilizzo è la necessità di iscrizione (che dà 10€ sul primo ordine) ma fatto questo si può navigare come al solito. Hanno una sezione dedicata ai freebie, ossia agli omaggi (in offerta limitata) che si ricevono quando si acquistano alcuni prodotti. Un esempio? Prendere 3 prodotti di un certo brand permette di ricevere un cestino da vino elegantissimo, da riempire col ghiaccio, oppure altre bottiglie, o uno shaker. Anche qui ci sono vini biodinamici e particolari, come quelli etichettati sotto il senza glutine o di orange wine, quelli che nascono da uve bianche ma vengono fatti in modo simile ai rossi, in modo tale da avere profili aromatici molto particolari e complessi.

Winelivery

Winelivery è basically la versione alcolica di JustEat, e notizia migliore non sapevamo come darvela. Una particolarità, oltre al servizio simile, è che i prodotti vengono principalmente consegnati proprio dai produttori, abbattendo un po’ i prezzi, rispetto ad altri concorrenti. Come molti hanno vari formati speciali (come lo Jagermeister nella confezione con due bicchierini da shot) o anche i cocktail kit, che di solito vengono venduti per una decina di persone. Fanno anche mystery box, ma pure snack. Ossia? Tutte quelle confezioncine piccole e carine (in stile Ho.Re.Ca.) che si trovano in wine-bar e pub, come pistacchi, salamini affumicati, le patatine (et similia) che di solito si trovano nelle sezioni di importazione o le palline di ghiaccio a lento scioglimento, se avete bisogno di organizzare tutto, e in fretta.