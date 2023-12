Come organizzare un cenone di Natale con 20 euro a testa con questi piccoli trucchi

Vuoi festeggiare il Natale con i tuoi cari senza spendere una fortuna? Ecco come organizzare un cenone di Natale con 20 euro a testa, affidandoti ad alcuni piccoli trucchi.

Il Natale è una delle feste più attese dell’anno, ma anche una delle più costose. Tra regali, addobbi, spese extra e il tradizionale cenone, il budget può andare facilmente alle stelle. Ma non è necessario rinunciare al piacere di condividere un pasto con i propri cari per risparmiare. Con un po’ di organizzazione e creatività, è possibile preparare un cenone di Natale con 20 euro a testa, senza rinunciare al gusto, alla qualità e a fare bella figura. Ecco come fare.

Come organizzare un cenone di Natale con 20 euro a testa scegliendo il menu

Il primo passo per organizzare un cenone di Natale con 20 euro a testa è scegliere il menu con cura, evitando piatti troppo elaborati, costosi o fuori stagione. Opta per ricette semplici, ma gustose, che valorizzino gli ingredienti di stagione e di provenienza locale. Ad esempio, puoi preparare un antipasto a base di salumi e formaggi, accompagnati da crostini di pane casereccio e marmellate.

Per il primo, puoi optare per una pasta al forno, arricchita con verdure, besciamella e formaggio grattugiato. Per il secondo, puoi scegliere una carne bianca, come il tacchino o il pollo, da farcire con erbe aromatiche. Piatto da servire con un contorno di patate al forno o di insalata mista. Per il dolce, puoi preparare un classico panettone o pandoro, da personalizzare con creme, frutta o cioccolato.

Per ridurre i costi fai la spesa con anticipo

Un altro consiglio su come organizzare un cenone di Natale con 20 euro a testa è fare la spesa con anticipo. Con questo piccolo trucco possiamo approfittare delle offerte e degli sconti dei supermercati. Inoltre, cerca di acquistare solo ciò che ti serve, evitando gli sprechi e gli acquisti impulsivi. Per facilitare la spesa, fai una lista degli ingredienti necessari per il tuo menu e controlla cosa hai già in dispensa. Se possibile, acquista gli ingredienti sfusi o alla spina, in modo da risparmiare sulla confezione e sull’imballaggio. Infine, non dimenticare di confrontare i prezzi tra i diversi negozi e di scegliere quelli più convenienti.

Sfrutta la creatività e il riciclo

Un ultimo suggerimento per organizzare un cenone di Natale ricco ma low cost, è sfruttare la creatività e il riciclo, sia per il cibo che per la tavola. Per il cibo, puoi usare gli avanzi del cenone per preparare altre ricette, come torte salate, frittate, polpette, zuppe o insalate. In questo modo, potrai avere altri pasti pronti per i giorni successivi, senza sprecare nulla.

Per la tavola, puoi usare quello che hai in casa per creare un’atmosfera natalizia, senza spendere soldi in addobbi. Ad esempio, puoi usare candele, tovaglie, tovaglioli, sottopiatti, bicchieri e posate che hai già, abbinandoli con cura. Puoi anche creare dei centritavola con elementi naturali, come pigne, rami, foglie, frutta secca o spezie. Infine, puoi aggiungere dei dettagli personalizzati, come dei segnaposto fatti a mano o dei bigliettini con dei messaggi augurali.

Seguendo questi semplici trucchi, potrai organizzare un bel cenone di Natale con 20 euro a testa, senza rinunciare alla qualità. E dopo il cenone scopri in un nostro articolo di approfondimento, quante ore si deve camminare per smaltire le calorie ingerite.