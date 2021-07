Pomodori e melanzane fanno molto bene alla salute, perché sono ricchi di elementi preziosi come vitamine e minerali.

Sono tra le verdure più amate di questo periodo e sono un asso nella manica per preparare tantissime ricette.

Chi le coltiva, però, sa quanto siano devastanti le malattie fungine che possono colpirle.

In particolare c’è una malattia fungina molto grave, la peronospora, che può creare moltissimi danni alle nostre coltivazioni. Noi di ProiezionidiBorsa oggi consiglieremo un prodotto semplice, naturale e molto efficace per combattere questi problemi. L’ingrediente che utilizzeremo è un portento anche per tante altre malattie. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pomodori e melanzane splendidi e inattaccabili dalle malattie fungine con questo prodotto naturale

Curare le piante non è una scienza esatta, ci vogliono passione, manualità e istinto. Ogni tanto, però, qualche trucchetto non fa male, ed è per questo che abbiamo svelato il segreto per avere una pianta di limone sempre rigogliosa e sana.

Tornando al pomodoro, invece, abbiamo già spiegato come salvare questa pianta da uno dei problemi più frequenti, ovvero la punta nera.

Un altro problema che colpisce frequentemente il pomodoro è la peronospora. Si tratta di una malattia fungina che colpisce anche tante altre piante, come la melanzana. Per risolvere questo problema basterà utilizzare questo prodotto naturale e molto efficace.

Un portento contro tantissime malattie di ortaggi e piante

Stiamo parlando del bicarbonato di potassio di cui ci siamo già occupati in questo precedente articolo. Questo prodotto non è tossico né per le piante, né per l’uomo o gli animali ed è ammesso anche in agricoltura biologica. Inoltre non lascia residui sulle piante ed è efficace già dopo un solo giorno!

Il bicarbonato di potassio è efficace anche contro l’oidio che colpisce normalmente zucchine e cetrioli, o contro la ticchiolatura della rosa.

Il suo effetto è salvifico anche quando la monilia attacca i nostri alberi da frutto. Quando queste malattie attaccano le piante, le foglie diventano macchiate e ingiallite, e i frutti marciscono.

Insomma, il bicarbonato di potassio è un vero portento che tutti i coltivatori dovrebbero avere a propria disposizione! Ecco perché otterremo sempre pomodori e melanzane splendidi e inattaccabili dalle malattie fungine con questo prodotto naturale.

