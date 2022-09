Le melanzane sono tra gli ortaggi in assoluto che più si preferiscono. Per il loro sapore ma soprattutto versatilità, riescono a essere ottime per qualsiasi tipo di ricetta. Si adattano bene sia alla carne che al pesce, a seconda del proprio gusto personale. Oggi vedremo, nello specifico, alcune idee per chi ama le melanzane. Le ricette semplici e veloci sono quelle che più ci interessano, soprattutto per chi ha una vita frenetica.

Benefici delle melanzane

Prima di passare ai fornelli, soffermiamoci un attimo su quelle che sono le proprietà nutritive di questo prezioso alimento. Prima di tutto possiamo dire che le melanzane hanno un basso contenuto di calorie. Infatti, andando a consumare 100 g di melanzane si arriva solo a 20 kcal. Inoltre, sono degli ottimi antiossidanti e sono ricche di vitamine e sali minerali.

Come cucinare le melanzane in modo gustoso e leggero

Conosciuti i benefici delle melanzane, possiamo iniziare a sbizzarrirci. Le più gettonate sono le melanzane ripiene, tra l’altro con il ripieno si possono fare tante ricette gustose. Con le melanzane si possono preparare anche dei gustosi ravioli. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

250 g di farina;

2 uova;

10 g di olio EVO;

5 g di sale;

200 g di melanzane;

1 spicchio d’aglio;

formaggio grattugiato q.b.;

300 g di ricotta.

Preparazione ravioli

Come prima cosa andiamo a cucinare in padella le melanzane con un po’ di olio e l’aglio. Aggiustiamo di sale. Una volta cotte le uniamo con la ricotta e formaggio e mescoliamo fino a ottenere una poltiglia.

Nel frattempo possiamo preparare la pasta per i ravioli utilizzando la farina, le uova, olio e un pizzico di sale. Utilizziamo l’impastatrice. Successivamente, stendiamo la pasta utilizzando la macchinetta apposita oppure il mattarello. Andiamo a formare la forma che più preferiamo e riempiamo con il ripieno.

La cottura sarà di qualche minuto e dopo potremo condire come meglio preferiamo.

Come fare il pesto di melanzane

È davvero molto semplice, inoltre ne possiamo preparare di più e conservarlo in congelatore. Ciò che ci servirà saranno:

2 melanzane;

50 g di mandorle sgusciate;

20 g di noci;

40 g di formaggio grattugiato;

40 g di olio EVO;

4 foglie di basilico;

1 spicchio d’aglio;

sale e pepe.

Iniziamo lavando e tagliando a strisce le melanzane. Le mettiamo su una teglia ricoperta da carta forno e le cuciniamo in forno a 200°C per 25 minuti. Successivamente le lasciamo raffreddare.

In un mixer mettiamo le noci, mandorle, foglie di basilico, aglio, olio sale e pepe. Frulliamo il tutto. Successivamente aggiungiamo le melanzane tagliate a cubetti e, se necessario, aggiungiamo altro olio. Mescoliamo il tutto e il gioco sarà fatto. Il nostro pesto di melanzane è pronto per essere consumato. Ecco alcuni consigli su come cucinare le melanzane in modo gustoso per qualche idea pranzo o cena.

Lettura consigliata