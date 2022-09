Gli ortaggi sono estremamente apprezzati in cucina. Questo per i diversi modi in cui si possono cucinare e spesso perché sono apprezzati anche dai più piccoli. Quelli più amati sono sicuramente le zucchine, utilizzate anche per dolci, e le melanzane. Queste ultime, in particolare, possono diventare protagoniste di moltissimi tipi di ricette.

Le melanzane sono, infatti, estremamente adattabili e possono essere cucinate in modo creativo. Con la fine dell’estate e delle vacanze, potremmo cercare un modo per tenerci in forma. Questo ortaggio è perfetto per questo scopo, in quanto ingrediente principale di molti piatti light, ma sfiziosi.

2 ricette per cucinare le melanzane in modo light velocemente anche al forno

Partiamo con una deliziosa crema, ovvero il caviale di melanzane. Questo antipasto è perfetto per accompagnare un pinzimonio di verdure, ma anche da spalmare sui crostini. Ci serviranno:

1 kg di melanzane tonde;

1 spicchio di aglio;

½ limone;

4 foglie di menta;

1 cucchiaino di paprika dolce;

2 cucchiai di olio extravergine;

sale fino q.b.

Come preparare il caviale di melanzane

Per prima cosa laviamo e asciughiamo le melanzane. Disponiamole su una teglia, ricoperta con della carta forno, e facciamole cuocere a 180° per 1 ora. Trascorso il tempo, estraiamo le melanzane e sbucciamole, aiutandoci con un cucchiaio. Mettiamo la polpa in un frullatore e aggiungiamo anche l’aglio e l’olio. Mettiamo anche un po’ di sale e di menta e frulliamo il tutto, fino ad ottenere una crema densa e omogenea. Versiamo il composto in una ciotola e versiamo il succo di mezzo limone. Infine, aggiungiamo la paprika e mescoliamo il tutto con una frusta. Il caviale di melanzane dura al massimo 3 giorni in frigo.

Ecco degli involtini al forno

La seconda delle 2 ricette per cucinare le melanzane in modo light sono sfiziosissimi involtini di melanzane alla mediterranea. Questo piatto è un ottimo secondo leggero e vegetariano. Raccogliamo tutti gli ingredienti necessari:

120 gr melanzane lunghe;

100 g di mozzarella;

200 gr di passata di pomodoro;

15 gr di olive taggiasche;

1 spicchio di aglio;

4 foglie di basilico;

2 cucchiai di olio extravergine;

sale e pepe q.b.

Il primo passaggio è preparare il sugo. All’interno di una pentola mettiamo l’olio e rosoliamo uno spicchio d’aglio per circa 5 minuti a fuoco basso. Passato il tempo, versiamo il sugo di pomodoro e aggiustiamo il sale e il pepe. Lasciamo cuocere per altri 15 minuti. Nel frattempo, laviamo e tagliamo in circa 4 fette di 1 centimetro la melanzana. Scaldiamo bene una piastra e adagiamo le fette, in modo che si griglino. Dopo circa 5 minuti giriamole. Quando saranno grigliate da entrambi i lati, trasferiamole su un tagliere.

Prendiamo la mozzarella e spezziamola con le mani all’interno di una ciotola. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e togliamo l’aglio dal sugo. Nel frattempo che il forno si scaldi, mettiamo uno strato di pomodoro sulle melanzane, aggiungiamo la mozzarella, un cucchiaino di olive e una foglia di basilico. Arrotoliamo le melanzane e mettiamole in una pirofila. Infine, ricopriamo con del sugo e della mozzarella. Inforniamo a 180 gradi per 10 minuti. Ecco che i nostri involtini sono pronti.

