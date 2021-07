Agosto sta per iniziare, tra una settimana sarà il primo giorno del mese e l’aria profumerà subito di ferie.

Quest’anno, è da sottolineare, ci sono già state numerose partenze.

Chi però non può proprio scegliere altri periodi dell’anno è costretto a ripiegare su agosto.

I giorni attorno alla data di partenza si caricano di magia: frenesia per il viaggio, qualche ansia dovuta all’incertezza della situazione, stanchezza accumulata durante l’anno.

Questo cocktail di emozioni può far cadere in errore e far dimenticare degli aspetti che però, onde evitare spiacevoli inconvenienti, non dovrebbero mai essere dimenticati.

Ecco le 5 cose da fare assolutamente prima delle ferie per evitare inconvenienti

Innanzitutto, partiamo con ordine.

È bene iniziare ad organizzarsi almeno una decina di giorni prima della partenza.

E tra le 5 cose da fare assolutamente prima delle ferie per evitare inconvenienti ecco che campeggia il controllo delle scadenze.

Quali? Tutte!

Bollette del telefono, dell’acqua, del gas. Ma anche rate condominiali, bollo e assicurazione.

Spesso si è in regola con i pagamenti, soprattutto se precedono la partenza, ma è bene portarsi avanti anche con quelli successivi.

Il relax in ferie sarà maggiore senza questi tarli per la testa.

È essenziale poi giocare d’anticipo sul lavoro.

Per evitare inutili corse all’ultimo minuto e straordinari fuori programma è bene fare un’attenta pianificazione della settimana lavorativa che precede la partenza.

Considerando però che il rientro non è mai facile da affrontare e la mente vola ancora al tempo passato in vacanza, è un’ottima idea quella di giocare d’anticipo.

Durante l’ultima settimana, infatti, ci si può ritagliare del tempo per programmare già i primi giorni, almeno, di quella del ritorno.

In questo modo il relax acquisito non svanirà immediatamente!

Passando ai giorni immediatamente prima della partenza è tempo di pensare ai bagagli.

La prima operazione è quella di controllare le previsioni meteo e di stilare una lista in cui scrivere tutto ciò che servirà.

Non solo vestiti adatti alle condizioni che si incontreranno ma anche i prodotti, di bellezza e di utilità necessari.

In questo modo si potrà verificare se tutto l’occorrente è presente in casa o se è meglio rimpolpare le scorte!