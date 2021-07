Mantenere una dieta equilibrata è una sfida quotidiana per tutti. Il cambio di stagione, la fame improvvisa, lo stress, l’organizzazione dei pasti e chi più ne ha più ne metta. Tutti questi fattori fanno in modo che a volte si mangi in modo casuale e questo causa delle infiammazioni nel nostro corpo.

Acidità di stomaco, gonfiori intestinali, costipazione, mal di testa e altri sintomi possono indicarci che siamo sulla cattiva strada. Vediamo come possiamo aiutarci mangiando con gusto e scegliendo dei buoni alimenti che possono riempirci in modo sano e con piacere.

Mangiamo con gusto grazie a questi 15 snack che ci aiutano a combattere certe infiammazioni corporee

Facciamo innanzitutto una piccola lista di 15 alimenti che ci danno energia e sono sani e che possiamo mangiare praticamente sempre:

mandorle;

avocado;

broccoli;

ribes nero;

carote;

patatine di cavolo kale;

popcorn di cavolfiore;

mix di frutta secca e semi oleosi;

patatine di zucchine arrostite;

barrette di cocco e cioccolato;

arance;

chips di patata dolce;

smoothie di arance e curcuma;

muffin di zenzero e curcuma;

kombucha (una soda frizzante aromatizzata naturalmente).

Tutti gli effetti positivi di questi alimenti snack nutrienti

Sappiamo bene che quando lo stomaco brontola, “non ci vediamo più dalla fame”. Dobbiamo quindi munirci di qualche snack pronto per evitare di mangiare in modo poco sano. Tutti gli elementi elencati sopra possono essere mangiati a qualsiasi ora in una giusta quantità.

Mangiamo con gusto grazie a questi 15 snack che ci aiutano a combattere certe infiammazioni corporee. Le verdure come il cavolo kale, le zucchine e la patata dolce possono essere trasformate in chips, ovvero patatine. Basterà tagliarle a fettine e metterle in forno per un 15-20 minuti. Saliamo poco, un filo d’olio e questo baserà per creare uno snack sano e buonissimo.

I frullati a base di zenzero e curcuma, con arance o altra frutta a piacimento, ci daranno un’esplosione di energia ed hanno ottime proprietà antinfiammatorie.