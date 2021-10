Le castagne sono uno degli alimenti più consumati in questo periodo dell’anno. E questo perché oltre al loro gusto inconfondibile hanno una caratteristica che le rende davvero uniche: la versatilità in cucina. Con le castagne possiamo preparare sfiziosissimi dolci. Oppure delle imperdibili lasagne dallo straordinario sapore autunnale. In pochi, però, sanno che le castagne possono diventare l’ingrediente principale per una delle bevande più amate al Mondo: la birra. In Italia siamo maestri in questa nobile attività. Quindi se amiamo le castagne non possiamo perderci queste birre artigianali tutte italiane che stanno davvero spopolando. Le troveremo facilmente online o direttamente nei birrifici che le producono. Prepariamoci a un’esplosione di gusto che lascerà di stucco i nostri palati.

Se amiamo le castagne non possiamo perderci queste birre artigianali tutte italiane che stanno davvero spopolando

Prima di scoprire le migliori birre a base di castagne è fondamentale una premessa. Questi frutti possono causare reazioni allergiche. Se temiamo di essere a rischio, è sempre meglio evitarne il consumo oppure consultare il parere di un medico. Sarà lui a indicarci se possiamo mangiarle o meno.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ma se otteniamo il via libera possiamo davvero sbizzarrirci. Iniziamo la nostra rassegna con un vero capolavoro di arte culinaria: la birra artigianale Norma alle castagne. Forse è la più conosciuta della categoria e il motivo è facile da intuire. Ha infatti vinto il premio come “Birra dell’anno” nel triennio 2011-2013 e nel 2015. Possiamo trovarla nello shop ufficiale del birrificio San Michele di Torino e ci delizierà con un aroma corposo e con un gusto deciso. Il tasso alcolico è di 6.8% e si sposa alla perfezione con formaggi stagionati e dolci.

Un altro prodotto davvero straordinario è la birra alle castagne del Birrificio Beltaine. Nato a Granaglione nel 2004, il birrificio si è specializzato nella produzione di questa bevanda e usa tecniche innovative come il filtro a pressa. Tra i vari prodotti, quello di punta è la birra in stile belga con castagne affumicate e aromatizzazione al ginepro.

La Bastarda Rossa del Monte Amiata e quella dell’Apostolo San Gabriel

Rimaniamo in zona centro Italia per scoprire i prodotti del Birrificio Birra Amiata. Attivo dal 2006 il birrificio propone addirittura 3 tipi di birra alle castagne e utilizza esclusivamente la varietà del frutto IGP Monte Amiata. Online possiamo trovare la Bastarda Rossa da 7 gradi di tasso alcolico, la Bastarda Doppia da 9 gradi e la Vecchia Bastarda. Quest’ultima è invecchiata di nove mesi in speciali barriques.

Per chi ama le birre Ale dal gusto dolce e non troppo alcoliche, il consiglio è la Birra dell’Apostolo del birrificio trevigiano San Gabriel. Questa birra viene realizzata con le castagne dell’Apostolo e viene impreziosita dal miele al termine della bollitura. Con il suo aroma rotondo e i 5,6 gradi è perfetta per accompagnare primi piatti autunnali e dolci.

Approfondimento

In pochi sanno che con questo ingrediente speciale possiamo creare una birra sensazionale e che farà invidia ai mastri birrai