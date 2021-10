La torta di mele è uno dei comfort food per eccellenza dell’autunno. Le ricette abbondano in rete e gran parte si diversificano per ingredienti e procedimento da seguire. Alcuni esempi sono la “Cremosa e morbidissima torta di mele più buona del momento e che si prepara in 30 minuti” o “Per una profumata torta di mele ancora più semplice da preparare e con pochi ingredienti ecco questa ricetta russa da provare” o anche “Per chi ha voglia di torta di mele ma non ha voglia di accendere il forno ecco che arriva in soccorso questa ricetta da provare”.

I motivi per cui è così apprezzata sono tantissimi. Due esempi? Il profumo che richiama la stagione in corso, fino al fatto che sia percepita come una torta dietetica se non persino salutare. Molte sono le persone che si dilettano nella preparazione di questo dolce, ma meno sanno che per una torta alle mele indimenticabile è questo l’ingrediente segreto da utilizzare.

In realtà, si sposa perfettamente con il sapore acidulo delle mele, dando vita ad un delizioso aroma che tutti gli amanti di questa torta o dei dolci con questo frutto dovrebbero provare almeno una volta.

Per una torta alle mele indimenticabile è questo l’ingrediente segreto da utilizzare

Si tratta del pimento, una spezia che si ricava dalla Pimenta dioica e nota anche come pepe della Giamaica o garofanato. C’è anche chi la chiama allspice a causa della vasta gamma di retrogusti che è capace di conferire alle pietanze in cui viene aggiunta. Si ritiene dia un aroma misto tra quello della cannella, dei chiodi di garofano e della noce moscata. Oltre a ciò, rende la torta di mele ancora più profumata di quanto lo sia di solito.

Così, con l’aggiunta di questo ingrediente e seguendo alla perfezione il procedimento della ricetta classica, sarà possibile realizzare una torta di mele ancora più buona del solito.

Il pimento è reperibile durante tutto l’anno e si acquista in bacche da macinare al momento o già macinato.

Come usare questa spezia in altre ricette?

Grazie al suo sapore tenue si adatta non solo ai dolci, ma a diversi tipi di pietanze, sia a base di carne che di verdure. C’è anche chi lo utilizza al posto della noce moscata per spolverizzare il purè o assieme ad altre spezie per aromatizzare la torta alla zucca. Dunque, qualora avanzi, ci saranno sicuramente altre occasioni per usarlo il prima possibile.