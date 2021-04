Negli ultimi anni è aumentato a dismisura il numero di amanti delle birre artigianali. E allo stesso tempo di appassionati che si cimentano nella preparazione casalinga di birra. Ma oggi noi di ProiezionidiBorsa stiamo per svelare un segreto che ci metterà allo stesso livello dei birrifici più famosi: in pochi sanno che con questo ingrediente speciale possiamo creare una birra sensazionale e che farà invidia ai mastri birrai.

Gli ingredienti per la birra alle castagne

Per realizzare 20-25 litri di birra avremo bisogno di:

a) 3,5 kg di malto Pilsner;

b) 1 kg di malto Vienna;

c) 2 etti di malto Crystal;

d) 1 kg di castagne e ½ kg di caldarroste;

e) 60g di Luppolo Saphir (60 minuti);

f) 35g di Luppolo Saphir (30 minuti);

g) lievito per birra;

h) 6g di zucchero per ogni litro.

In pochi sanno che con questo ingrediente speciale possiamo creare una birra sensazionale e che farà invidia ai mastri birrai: il procedimento

Una volta acquistati tutti gli strumenti per la preparazione della birra artigianale, e in commercio esistono kit per ogni esigenza, possiamo iniziare con la ricetta.

Partiamo mettendo i malti macinati e le castagne sbriciolate in 17 litri di acqua bollita a 70 gradi e manteniamola a 68 gradi per mezz’ora. A questo punto portiamo l’impasto a 72 gradi e completiamo con un mash-out di 5 minuti a 77.

Siamo pronti per la fase successiva. Dopo aver disciolto il preparato in altri 15 litri di acqua calda raccogliamo il mosto (dovremmo averne circa 25 litri), mettiamo lo zucchero e facciamo bollire per altri 60 minuti.

Raffreddiamo il mosto a 20 gradi centigradi, aggiungiamo il luppolo e inseriamo il lievito.

Una volta completata la fermentazione imbottigliamo e dopo due mesi potremo gustarci una birra alle castagne di colore ambrato, gradazione compresa tra i 4 e i 5 gradi e dal sapore ottimo per accompagnare carne e dolci.

