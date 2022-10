Se è correttamente conservata, in un luogo asciutto e lontano dalle fonti di calore, la frutta secca a temperatura ambiente può durare anche diversi mesi. E lo stesso dicasi pure quando la frutta secca, che è stata sgusciata, viene riposta in barattoli di vetro che si possono sigillare con la chiusura ermetica.

Se invece l’ambiente di conservazione è umido, c’è il rischio, per esempio, che frutta secca faccia i vermi o che comunque marcisca. Vediamo allora di approfondire tutti questi aspetti focalizzando l’attenzione, in particolare, sulle castagne visto che è proprio questo il periodo della loro raccolta.

Che scadenza hanno le castagne e come evitare che facciano i vermi

Nel dettaglio, le castagne si possono conservare anche fino a tre mesi in freezer. Dopo averle lavate, ben asciugate, mettiamole nei sacchetti per il freezer, dopo aver praticato il classico taglietto su ogni castagna. Mentre crude e a temperatura ambiente le castagne possono durare anche fino a due mesi con la tecnica dell’ammollo prolungato per una settimana.

Ovverosia, rimuovendo tutte le castagne che nel frattempo saranno salite in superficie. E cambiando ogni giorno metà dell’acqua. Ecco, quindi, che scadenza hanno le castagne. Ma quando invece le castagne fanno i vermi, e come si fa a capire se all’interno c’è proprio la larva? Vediamo allora di approfondire pure questo importante aspetto. Quando, di conseguenza, la castagna non è più buona da mangiare.

Quando c’è il verme e come fare a capirlo

Nelle castagne il problema relativo alla presenza del verme è legato all’attacco di parassiti quando il frutto non è ancora raccolto. Capirlo è semplice in quanto, con l’ammollo prolungato, molte delle castagne che saliranno a galla avranno proprio il verme al loro interno. Mentre altre saliranno a galla, anche se non c’è il verme, in quanto all’interno del frutto c’è comunque dell’aria. Il che significa che, prima della raccolta, la polpa della castagna è in ogni caso danneggiata.

Quali sono gli insetti che attaccano la polpa della castagna

La prevenzione è il metodo più efficace per combattere le larve che attaccano le castagne. E nel farlo, prima del periodo della raccolta, tutte le castagne che cadono precocemente devono essere tempestivamente raccolte e distrutte. E questo al fine di interrompere il ciclo biologico della diffusione del parassita. In particolare, la castagna può essere attaccata da due parassiti. Ovverosia, dal cosiddetto balanino delle castagne e dalla carpocapsa delle castagne.

