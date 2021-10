Il cellulare non è ormai un dispositivo utile solo a scambiarsi messaggi o telefonate. Per la maggior parte delle persone è un piccolo archivio di dati anche sensibili o a cui si attribuisce un grande valore affettivo. L’idea che una terza persona possa accedervi anche solo per sbaglio risulta pertanto spaventosa. Non è un caso che in molti blocchino l’accesso al proprio dispositivo con un codice pin numerico o una combinazione di tasti.

Abbiamo già visto “Come ritrovare un cellulare perso o rubato spiegato in maniera semplice e completa” ma stavolta ci concentreremo su come bloccare un iPhone smarrito o rubato in modo tale che nessuno possa accedere alle informazioni custodite al suo interno.

Prima di proseguire con la lettura, è importante sapere che in ogni caso è di vitale importanza recarsi dalle forze dell’ordine e segnalare lo smarrimento o il furto. Innanzitutto bisogna trovare il codice EMEI dell’iPhone, reperibile sulla scatola originale del dispositivo. In alternativa, procurarsi almeno il numero di serie. Una volta acquisito uno di questi dati, si potrà procedere con la denuncia.

Fatto ciò, bisognerà chiamare il proprio operatore telefonico e raccontargli l’accaduto. Chi di dovere provvederà a impedire a chi si è appropriato del telefono di fare chiamate, inviare messaggi o navigare in rete.

Come bloccare un iPhone smarrito o rubato

“Trova il mio iPhone” permette di localizzare il proprio dispositivo e di dargli dei comandi in remoto e cioè a distanza. Se la funzione è attiva si consiglia di collegarsi all’indirizzo icloud.com/#find e inserire il nome utente e password del proprio account iCloud.

Se il cellulare è acceso e online sarà possibile localizzarne l’ubicazione sulla mappa GPS. Per bloccare l’accesso a chiunque altro, accedere al menù interattivo Tutti i Dispositivi, selezionare l’iPhone in oggetto e attivare la Modalità Smarrito.

Come si sente spesso, prevenire è meglio che curare. Pertanto, raccomandiamo a chiunque di attivare l’utile funzione “Trova il mio iPhone”. Il procedimento per farlo consiste in questi semplici passaggi:

aprire l’applicazione Impostazioni ;

; toccare il nome del dispositivo e poi sul tasto Dov’è ;

; accedere a Trova il mio iPhone e fare swipe per attivare la funzione.

Consigliamo di fare swipe anche sull’opzione Rete Dov’è (Find my Network in inglese) in modo tale che l’iPhone sia localizzabile anche quando è offline o in modalità di risparmio energetico.

Cosa fare se la modalità “Trova il tuo iPhone” non è attiva

In questo caso non sarà possibile bloccare il dispositivo. L’unica alternativa è provare a proteggere i propri dati tramite iCloud. Il primo passo da fare è cambiare la password del proprio ID Apple, delle e-mail o degli account delle applicazioni scaricate sul cellulare, come Facebook, Instagram o Twitter.

L’unico modo per impedire a terzi di spiare le proprie conversazioni su WhatsApp è contattarne il supporto e raccontare l’accaduto.