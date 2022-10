Quante calorie hanno 100 grammi di castagne, da mangiare fresche o bollite

Ricca di antiossidanti e di sali minerali, la frutta secca è uno degli alimenti che, nelle giuste quantità, non dovrebbe mai mancare nel regime alimentare che è vario, sano ed equilibrato. Ma nello stesso tempo è anche vero che il consumo di frutta secca deve essere sempre moderato, in quanto si tratta di un cibo ipercalorico. Dato che da un lato la frutta secca è ricca di grassi e dall’altro è povera di acqua.

Non fanno eccezione le castagne, che in genere si mangiano crude oppure bollite, ma anche con la cottura alla brace. Vediamo, allora, qual è precisamente l’apporto calorico delle castagne anche in base al tipo di cottura.

Quante calorie hanno 100 grammi di castagne crude oppure cotte alla brace

Nel dettaglio, le calorie della castagna variano in base a come si mangiano tra quelle crude, quelle bollite o quelle cotte alla brace. L’apporto calorico è minore se mangiate crude e fresche, sale leggermente quando sono bollite e ancor di più quando le castagne sono arrostite. Ma l’apporto calorico è massimo quando si mangiano le castagne secche.

In particolare, per 100 grammi si va dalle 100 calorie circa per le castagne crude a 120 calorie per quelle bollite per poi sfiorare le 200 calorie con le castagne alla brace e circa 300 calorie per 100 grammi di castagne secche, essendo del tutto prive di acqua. Ecco, quindi, quante calorie hanno 100 grammi di castagne.

Come mangiarle per non eccedere con l’apporto calorico

Per quanto detto, di conseguenza, chi vuole mangiare le castagne mantenendo basso l’apporto calorico dovrebbe sempre optare per la castagna bollita oppure cruda. Il tutto fermo restando che, in senso assoluto, la castagna non fa ingrassare se è sempre mangiata nelle giuste quantità. Basti pensare che 100 grammi di pane forniscono un apporto calorico che è superiore a 100 grammi di castagne bollite.

Quindi, per rendere l’idea, si può mangiare qualche castagna in più e qualche fetta di pane in meno. Così come le castagne hanno decisamente meno calorie rispetto ad altri tipi di frutta secca come le noci. In quanto, nel confronto, la castagna ha meno grassi.

Di conseguenza, il normale consumo di castagne, al netto di eventuali intolleranze, non presenta a livello alimentare delle particolari controindicazioni. Pur tuttavia, quando il consumo è eccessivo, al pari di altri cibi come le patate, bisogna mettere in conto che si assumeranno elevati contenuti di amido, che rientra a livello alimentare nella classe dei carboidrati complessi.

