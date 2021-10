Siamo nel pieno dell’autunno e come da tradizione questa stagione ci regala prodotti straordinari. Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto come sfruttare al massimo i nostri amatissimi funghi. Oggi, invece, proveremo ad abbinare alcuni prodotti tipici del periodo per rivisitare un classico della nostra cucina. Quindi ecco la lasagna che ci farà impazzire e che porterà i sapori d’autunno sulle nostre tavole. Prepararla è facilissimo e dopo averla assaggiata probabilmente non riusciremo più a farne a meno. È il momento di prendersi un’ora di tempo e mettersi ai fornelli.

Ecco la lasagna che ci farà impazzire e che porterà i sapori d’autunno sulle nostre tavole

La ricetta che stiamo per presentare è quella delle lasagne con crema di castagne, radicchio e speck. Per prepararne 6 porzioni ci serviranno:

250 grammi di lasagne all’uovo;

50 grammi di pecorino romano grattugiato;

3 etti di speck;

1 kg di castagne;

500 ml di latte;

zenzero;

sale e pep per condire;

8 etti di Radicchio Rosso di Treviso;

80 grammi di cipolla rossa;

1 bicchiere di vino bianco.

Come prepararle con crema di castagne, radicchio e speck

Iniziamo dall’ingrediente che darà il tocco di dolcezza alle nostre lasagne, ovvero le castagne. Laviamo bene le castagne e mettiamole in una pentola piena d’acqua. Dovremo farle bollire per circa 35-40 minuti.

Mentre aspettiamo, occupiamoci degli altri ingredienti. Tagliamo a listarelle lo speck e ripetiamo l’operazione con il radicchio, dopo averlo lavato e aver rimosso le parti più dure.

Prendiamo una padella con un filo d’olio e facciamo soffriggere la cipolla tagliata a fettine. Quando inizia a dorarsi, aggiungiamo il radicchio, regoliamo di sapore con sale e pepe e sfumiamo col vino bianco. 4-5 minuti di cottura dovrebbero essere sufficienti.

Torniamo alle castagne. Scoliamole, togliamo la buccia e tritiamo finemente la polpa in una ciotola di vetro. La dovremo inserire in un tegamino con il latte portato a bollore. Aggiungiamo una spolverata di zenzero e dopo qualche minuto la nostra crema di castagne sarà pronta.

Siamo arrivati al momento della “costruzione” delle lasagne. Disponiamone uno strato su una teglia abbastanza grande e ricopriamole con la crema. Aggiungiamo il radicchio e lo speck, e proseguiamo così fino a terminare gli ingredienti. Completiamo il tutto con un ultimo strato di verdura e speck e con il pecorino romano grattugiato.

Mettiamo le lasagne in forno ventilato a 200 gradi per una decina di minuti e il gioco è fatto. Prima di servire, facciamole raffreddare per qualche minuto.

