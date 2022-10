Idee di dolci alle castagne fresche al cucchiaio per la colazione

È arrivato ormai l’autunno e le temperature alte ormai sono un ricordo lontano. C’è da dire che le stagioni invernali hanno il loro fascino. Si viene a creare un’atmosfera più accogliente e dolce. Oltre a questo sono anche tanti i prodotti di stagione che ci sono tra ottobre e novembre. Tra questi senza dubbio ci sono le castagne. Con le castagne si possono fare tante ricette gustose. Oggi ne andremo a vedere qualcuna.

Come si cucinano le castagne

Se vogliamo fare le castagne classiche, il procedimento è molto semplice. Possiamo usare il forno, il microonde oppure la padella. Per quanto riguarda la cottura al forno, basterà metterle prima in ammollo in una bacinella di acqua. Successivamente le asciughiamo e le disponiamo su una teglia ricoperta da carte forno. Cuociamo per circa a 180 gradi per mezzoretta circa.

Idee di dolci alle castagne fresche al cucchiaio più una morbida crema

Quello che abbiamo appena visto è la cottura semplici delle castagne. Ma una volta che sono cotte, possiamo utilizzarle in tanti modi. Vediamo come fare, ad esempio, un dolce alle castagne. Gli ingredienti per fare una torta saranno:

3 uova;

200 g di zucchero;

40 g di cacao amaro;

100 ml di olio di semi;

100 ml di latte;

1 cucchiaio raso di miele;

1 bustina di lievito;

zucchero a velo.

Preparazione torta alle castagne

Andiamo a montare con una frusta elettrica le uova con lo zucchero. Continuiamo a montare fino a quando il composto non sarà spumoso. A questo punto andiamo a setacciare la farina di castagne (possiamo anche tritare noi le castagne e ottenerla) e il cacao amaro. Aggiungiamo anche il lievito e continuiamo a mescolare. Per ultimo aggiungiamo il latte. A questo punto possiamo versare il composto in una teglia e infornare a 170 gradi per 40 minuti circa. Spolveriamo con zucchero a velo una volta uscita dal forno.

Crema pasticcera

Per fare un’ottima crema alle castagne ci serviranno:

3 tuorli;

125 g di zucchero;

3 cucchiai di farina di castagne;

1 cucchiaino di amido di mais;

1 bustina di vanillina;

½ l di latte.

Montiamo i tuorli con lo zucchero e la vanillina all’interno di un pentolino. Aggiungiamo l’amido di mais, la farina di castagne e il latte. Continuiamo a mescolare fino a quando non otteniamo una crema densa senza la formazione di grumi. Questa crema può essere ottima per accompagnare qualche delizioso biscotto o semplicemente per guarnire le torte. Queste sarebbero alcune idee di dolci alle castagne fresche al cucchiaio da mangiare a merenda o dopo un pranzo.

