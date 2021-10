Cosa c’è di meglio di un bel dolce fatto con i prodotti autunnali mentre fuori il paesaggio si tinge di arancio e giallo e le temperature si abbassano? Cucinare un dolce e gustarlo accanto al camino, in compagnia di un buon libro e una tazza di tè, è l’ideale. Ma se siamo stanchi della solita torta di mele o del ciambellone, c’è una ricetta che fa al caso nostro. Si tratta del clafoutis, un dolce di origine francese che solitamente si prepara con le ciliegie.

Cucinarlo e gustarlo accanto al camino con una tazza di tè è l’ideale in autunno

Il frutto viene tagliato a metà e si butta dentro una pastella similare a quella delle crêpes. Ma non si fa soltanto con le ciliegie. Si possono utilizzare anche le pesche o le pere. E soprattutto si possono sperimentare anche delle versioni salate con funghi, spinaci o altra verdura cotta al posto della frutta. Invece il formaggio grattugiato va a sostituire lo zucchero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ma quando fa freddo potrebbe essere un buon momento per deliziarsi e scaldarsi con questo dolce fatto con mele e castagne.

È perfetta per unire la gustosità ai prodotti di stagione. Del resto la mela è un frutto che va per la maggiore tra ottobre e novembre, e lo stesso vale per le castagne. Queste famose pepite marroni sono, infatti, buonissime e riescono a trasmettere la sensazione che la stagione fredda è arrivata. Buonissime da consumare arrostite o lessate, si prestano perfettamente anche per altri piatti, specie se usiamo la loro farina.

Senza contare poi che il clafoutis è facilissimo da preparare ed è pronto veramente in pochi minuti.

Ci serviranno:

250 gr di farina di castagne;

2 cucchiai di zucchero vanigliato;

2 cucchiai di zucchero;

450 ml di latte;

4 mele;

4 uova;

Burro q.b;

4 castagne per guarnizione.

Quando fa freddo potrebbe essere un buon momento per deliziarsi e scaldarsi con questo dolce fatto con mele e castagne

Cominciamo mettendo la farina di castagne insieme allo zucchero vanigliato e al classico in una ciotola. Intanto mandiamo a 200 gradi ventilato il forno in modo che si preriscaldi. Lavoriamo le polveri con delle fruste, aggiungendo a poco a poco il latte. Facciamo attenzione a non creare dei grumi. Mettiamo anche le uova continuando a maneggiare il composto con le fruste elettriche.

Nel frattempo sbucciamo e tagliamo a fettine le nostre mele. Imburriamo e infariniamo delle piccole pirofile. Il clafoutis è infatti un dolce che si serve in piccoli diametri per delle monoporzioni. Possiamo scegliere però anche una pirofila unica che sia rettangolare o tonda. Versiamo il nostro impasto e distribuiamo sopra le mele tagliate a fettine facendole rimanere dritte. Inforniamo a 200 gradi per circa 40 minuti.

Una volta sfornato spolveriamo con dello zucchero a velo e aggiungiamo delle castagne arrostite sopra. Serviamolo caldo e per i più golosi accompagniamo con una crema fatta in casa. I nostri ospiti rimarranno a bocca aperta. Pronti per assaggiare il clafoutis rivisitato!