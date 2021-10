Ecco una ricetta veloce e sfiziosa con questo frutto autunnale per sostituire la classica torta alle mele

Siamo stanchi della solita torta alle mele? Ci piacerebbe un dolce alternativo e simpatico per merenda o come dolcetto per concludere un apericena?

La soluzione giusta prevede pochi ingredienti tra cui un frutto protagonista assoluto dell’autunno: la mela.

Adatto a grandi e bambini, questo frutto dolcissimo è ricchissimo di virtù e si incastra perfettamente nella nostra dieta salutare.

Le mele aiutano la digestione, sono ricche di polifenoli e antiossidanti che contrastano l’invecchiamento cellulare. Per quest’ultimo motivo sono un vero e proprio antitumorale esistente in natura.

Inoltre l’altissimo contenuto di fibre, tra cui la pectina, aiuta a tenere sotto controllo la glicemia.

Insomma proprio vero che il medico di torno si toglie davvero con una mela al giorno.

Se la mela da sola ci dà tristezza, i torciglioni mele e uvetta sono sicuramente un’idea alternativa e semplice per assumerla. Ecco quindi una ricetta veloce e sfiziosa con questo frutto autunnale per sostituire la classica torta di mele.

Tanti benefici in un unico frutto succoso e versatile

Prima di tutto dobbiamo chiederci quali mele usare. Non tutte, infatti, sono uguali e possono dare un effetto diverso sulle nostre ricette. Le mele renetta sono perfette da abbinare con la pasta sfoglia, quindi per lo Strudel e per i nostri torciglioni.

Il loro sapore risulta succoso, dolcissimo e al contempo leggermente acidulo. La loro consistenza non è farinosa ma compatta. In cottura non perdono acqua e quindi non ammollano la pasta sfoglia, che deve rimanere croccante fuori e asciutta dentro.

Ci serviranno:

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

4 mele;

20 gr di burro;

Uvetta;

2 cucchiai di zucchero di canna;

Zucchero a velo;

A piacimento marmellata di albicocche.

Sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliatele a cubetti piccoli.

Alcuni di questi li poniamo su una padella e li lasciamo cuocere con un cucchiaio di zucchero di canna. Aggiungiamo anche dell’uvetta.

Lasciamo caramellare a fuoco basso stando attenti a non bruciare niente.

Apriamo il rotolo di sfoglia e distribuiamo le mele caramellate e altri pezzetti solo tagliati sulla superficie. Sulla pasta sfoglia possiamo anche spennellare della marmellata di albicocche a piacimento.

Poniamo sopra anche il secondo rotolo e tagliamo delle striscioline di circa 4 cm.

Arrotolate in verticale ogni strisciolina su sé stessa.

Foderate una teglia con carta da forno e preriscaldate il forno a 180°.

Cuocete a questa temperatura per circa 20 minuti. Una volta usciti dal forno, spolveriamo i nostri torciglioni con zucchero a velo e lasciamo raffreddare.

Serviamo con della panna fatta in casa e i nostri ospiti impazziranno!