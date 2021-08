Che sia d’inverno o d’estate, da soli o in compagnia, non esiste dolce più buono di un bel piatto pieno di crêpes alla nutella. Un dolce fantastico e semplice da cucinare che acquisterà ancora più gusto grazie a una semplice veloce aggiunta. In questo articolo, allora, scopriremo che è incredibile quanto questo semplice ingrediente renda più buone e gustose le crêpes.

Tutto il necessario per preparare le nostre buonissime crêpes

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 100 gr di farina 0;

b) 2 uova;

c) 300 ml di latte intero;

d) olio di semi di arachidi;

e) sale;

Per la crema

f) 20 gr di burro;

g) 80 gr di farina 0;

h) 40 gr di cacao amaro;

i) 80 gr di cioccolato fondente;

l) 80 gr di zucchero semolato;

m) 400 ml di latte;

n) un po’ di rum;

Per il ripieno

o) 2 banane;

p) 1 limone.

È incredibile quanto questo semplice ingrediente renda più buone e gustose le crêpes

Per prima cosa dovremo preparare l’impasto per le nostre crêpes. Prendiamo le uova e sbattiamole assieme in una ciotola con un pizzico di sale. Poi, a parte, setacciamo la farina e aggiungiamo il latte a filo, mischiando con una frusta fino a che non avremo eliminato tutti i grumi.

A questo punto uniamo le uova al composto di farina, il latte e amalgamiamo il tutto per bene. Facciamo riposare la pastella, così ottenuta, per almeno 30 minuti in frigo e teniamola coperta con un po’ di pellicola.

Una volta passata questa mezz’ora ungiamo un filo d’olio in padella e facciamolo scaldare. Aiutandoci poi con un cucchiaio versiamo una piccola quantità di pastella e distribuiamola su tutta la superficie della padella in modo uniforme. Questo passaggio basterà farlo semplicemente inclinando la padella con il manico; in questo modo potremo essere sicuri di non rendere nessuno strato troppo spesso o fine rispetto agli altri, cosa che, altrimenti, potrebbe influire sul risultato.

Passato un minuto, quando la superficie della crêpe avrà aggiunto un colorito dorato, dovremo girarla e cuocere l’altro lato per una quarantina di secondi. Ripetiamo questo procedimento per fare le altre crêpes finché non avremo finito il preparato. Bisognerà, però, ricordare sempre di mescolare ogni tanto il composto, dato che la farina tende a depositarsi sul fondo col passare del tempo.

Una volta che avremo preparato le nostre crêpes non ci resterà che preparare la crema. Prendiamo allora una casseruola capiente e amalgamiamo per bene zucchero, farina e cacao. Mentre mescoliamo aggiungiamo il latte a filo e mettiamo il tutto sul fuoco a fiamma dolce. Uniamo, quindi, il burro, il cioccolato ed infine anche il rum continuando a mescolare finché non avremo ottenuto un composto cremoso.

Spalmiamo quindi un velo di crema su ogni crêpe e posizioniamoci sopra un po’ di banana tagliata a fettine. Pieghiamo il tutto fino a creare una specie di ventaglio ed ecco che il nostro buonissimo dessert sarà terminato e pronto dal servire.

