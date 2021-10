Siamo ormai a ottobre, l’inverno sta arrivando e i primi freddi si fanno sentire. Una preoccupazione che molti hanno in questo periodo è quella di non ammalarsi, raffreddarsi e prendere l’influenza. Per questo motivo in molti cercano alcuni modi per rinforzare le difese immunitarie.

Un metodo che molti italiani usano per aiutare le difese immunitarie è consumare molte spremute: la vitamina C delle arance può aiutare a renderci più forti contro i malanni stagionali. Oggi vedremo qual è la migliore spremuta e perché non dovremmo mai mettere dello zucchero nella spremuta di arancia.

Il succo portentoso che tutti dovrebbero bere in questi mesi

La natura sembra avere sempre la soluzione giusta per renderci la vita migliore. In questo periodo maturano le arance ed è proprio ora che abbiamo bisogno di questi frutti ricchissimi di vitamine e di nutrienti. La vitamina C delle arance è un vero portento per il nostro corpo.

In questo periodo al mercato troviamo arance fresche italiane, provenienti dalle regioni meridionali della nostra penisola. Tarocco, Navel, Valencia, queste sono alcune tra le arance che troviamo freschissime e ricche di nutrienti pronte per essere spremute.

Se vogliamo preparare una deliziosa spremuta d’arancia, possiamo usare le varietà che preferiamo e mischiarle con altri agrumi, come il limone oppure questo frutto misterioso ricchissimo di vitamine e minerali. Non possiamo, però, commettere questo errore che moltissimi fanno.

Ecco perché non dovremmo mai mettere dello zucchero nella spremuta di arancia

Moltissimi hanno l’abitudine di aggiungere dei cucchiaini di zucchero alla spremuta appena fatta. Anche quando siamo al bar molto spesso il bicchiere è servito con delle bustine di zucchero e un cucchiaino. Può sembrare un’abitudine innocua ma invece dovremmo evitarla più possibile.

Lo zucchero, infatti, è un alimento molto calorico con pochissimi nutrienti: basti pensare che un cucchiaino di zucchero bianco contiene circa 20 Kcal.

L’OMS, poi, pone come soglia massima giornaliera 25 grammi, ovvero 5 cucchiaini pieni. Ma questa dose include non solo lo zucchero bianco, ma tutti gli zuccheri, anche le marmellate, i succhi di frutta e i latticini. Se abbiamo già preso due caffè e mangiato dei dolci per colazione, significa che potremmo superare il limite consigliato. Dobbiamo, quindi, fare la massima attenzione e non mettere lo zucchero nella spremuta a cuor leggero, in modo da non superare le dosi ammesse.

Se non amiamo il sapore aspro della spremuta di agrumi, al posto dello zucchero potremmo diluire il succo con un po’ di acqua oppure con un goccio di succo di mela.