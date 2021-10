Per acquistare prodotti nei negozi usiamo il bancomat. Per fare acquisti online utilizziamo la carta virtuale. E per pagare le bollette, i bollettini postali e via dicendo usiamo sempre la banca. Insomma la nostra vita gira attorno alla banca, ma attenzione perché i cliente di questa banca vedranno nuovi limiti giornalieri su alcune tipologie di pagamento.

I limiti di pagamento

Ogni banca ha dei limiti di pagamento che spesso vengono selezionati proprio dal cliente. Questo serve per monitorare la spesa e per evitare di spendere troppi soldi. Ovviamente il limite si può modificare. Questo si può applicare sui pagamenti online, in negozio, ma anche per i prelievi dallo sportello bancomat. Se ad esempio una volta dobbiamo fare più acquisti, perché magari c’è il Natale o molte spese, il limite si può spostare. E per lo shopping online pochi sanno che questi siti online fanno super sconti su tantissimi prodotti di lusso.

I clienti della banca ING, oltre al limite da loro prefissato, ne vedranno però un altro. Questo non riguarda tutti i pagamenti, ma solo delle tipologie di pagamento specifiche. A comunicare il cambiamento è stata la banca stessa. E i clienti potranno trovare la comunicazione all’interno della sezione “Dati personali”. Dove sono presenti tutti i documenti. In ogni caso dovrebbe essere arrivata l’email che comunica ciò.

Cosa cambia ora

ING, già in passato, aveva fatto dei cambiamenti. Infatti, dal 1 luglio 2021 aveva chiuso le filiali e i vari ATM. E quindi tutte le operazioni bancarie si effettueranno da remoto, anche l’apertura di nuovi prodotti bancari. A tutto questo si aggiungono i nuovi limiti giornalieri su alcune tipologie di pagamento.

Infatti ING ha introdotto dei limiti giornalieri sugli importi di alcune tipologie di pagamenti, come ad esempio bollettini postali, CBILL, MAV e RAV, tutti effettuati dal Conto Corrente Arancio. Nel limite giornaliero è necessario calcolare anche le commissioni, queste non sono escluse dal limite.

Ma cosa significa precisamente? In realtà è molto facile la spiegazione. Infatti ogni giorno si possono eseguire tutte le transazioni, una o più di una, che si desiderano dal Conto Corrente Arancio. Quello che è fondamentale è che non superino la cifra prevista dal limite giornaliero per quella specifica tipologia.

Le tipologie di pagamento:

Bollettini postali premarcati: 1.000 euro;

Bollettini postali bianchi: 1.000 euro;

CBILL: 1.000 euro;

MAV: 5.000 euro;

RAV: 5.000 euro.

Questi sono i limiti giornalieri da non superare per le varie categorie.

