Che il cappotto si debba indossare d’inverno è chiaro, o comunque se non vogliamo indossare il cappotto, un piumino dobbiamo averlo. Questo capo è fondamentale durante la stagione fredda e non può mancare, ma questo è il vero cappotto che spopolerà quest’inverno e che farà apparire super alla moda.

Spesso, e forse troppe volte, ci rifugiamo nella famosa comfort zone e da lì non vogliamo più uscire. E quindi il cappotto è nero, oppure color cammello. Grande classico. Solitamente in lana, o materiali misti, poiché sono quelli che tengono più caldo. Ma comunque il colore che va di moda questo autunno è simbolo di fiducia, creatività e forza, quindi basta con il nero. Per questo inverno però possiamo osare un po’ di più e possiamo scegliere un nuovissimo coat mozzafiato.

Questo è il vero cappotto che spopolerà quest’inverno e che farà apparire super alla moda

Il vero cappotto, che sarà protagonista della stagione invernale e che terrà ben al caldo, è il teddy shearling coat. Di questo cappotto esistono tantissime colorazioni, che vanno da quelle più classiche come il nero o il beige fino al bianco, passando per il giallo. Il consiglio è quello di scegliere colori scuri ed evitare il bianco, perché si potrebbe sporcare.

Il teddy shearling indiscusso nel mondo della moda è quello di MaxMara. Infatti quando si pensa al cappotto teddy, si pensa subito a quello di questo brand. Esistono due tipologie di cappotto, quella regular e quella over, entrambe in cammello e seta. La differenza tra le due sarà il prezzo.

Sulla scia di MaxMara abbiamo Bottega Veneta. Daniel Lee, direttore creativo del brand di Kering, ha infatti disegnato un long coat in lambfur color cammello. Il gruppo Kering, però, ha deciso di diventare fur free dalla stagione fall-winter 2022, quindi tutti i brand che fanno capo alla holding francese non useranno più pelliccia animale. Il capo di Bottega Veneta citato è in pelle vera perché fa parte della vecchia collezione, ancora disponibile in alcuni store.

Molto simile a quello di Bottega, c’è il cappotto in shearling di Jil Sander. Questo cappotto in pelle di agnello esterno e fodera interna in cotone è beige chiaro con una cintura rimovibile in vita. Sempre in shearling, ma questa volta carico di colore, c’è quello di COS. Il brand, che fa capo a H&M, propone un cappotto giallo in lana e cotone. Mentre Forte forte opta per la pelliccia eco. E quindi realizza un capo in shearling in poliestere.

