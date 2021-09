Con l’arrivo di ottobre saremo ormai in pieno autunno. Scompaiono dalle tavole la frutta e la verdura che ci ha accompagnato durante l’estate e, in parte, anche fino agli ultimi giorni di settembre. Si cominciano a preparare minestre, stufati e arrosti. È anche periodo di tagliatelle e risotti, magari a base di zucca, ortaggio simbolo di questo mese. Da non dimenticare anche la frutta secca: è tempo di arachidi e noci.

Se settembre è il mese dell’uva, ottobre è invece quello dei marroni e delle castagne. Anche se vengono spesso trattati come se fossero la stessa cosa, questi due frutti sono notevolmente diversi, a partire dalla forma e dalle dimensioni fino ad arrivare al sapore. Più zuccherini e croccanti i primi, dunque più adatti ai dolci, meno saporite le castagne, spesso impiegate nella preparazione di farine e creme.

Oltre a quella già citata, vedremo tutta la frutta e la verdura da comprare e da mangiare nel mese di ottobre. D’altronde, c’è più di una buona ragione per informarsi su quale sia la frutta o la verdura disponibile in un determinato periodo dell’anno.

Tutta la frutta e la verdura da comprare e mangiare nel mese di ottobre

Tra la verdura troviamo broccoli, carote, catalogna (o cicoria asparago), cavolini di Bruxelles, cavolo, cavolfiore, cetrioli, cime di rapa, funghi, melanzane, porri, scorzonera, sedano, tartufi, zucca e zucchine. Annoveriamo zucca e cetrioli tra le verdure per una mera semplificazione. In realtà, a voler essere puntigliosi, ci si potrebbe riferire loro sia come un frutto che come una verdura. Come spiegato dall’EUFIC (il Consiglio Europeo di Informazione sull’Alimentazione) dipenderebbe dal punto di vista da cui li si considera: da quello culinario sono verdure e da quello botanico sono frutti.

I frutti di ottobre, includendo la frutta secca, sono arachidi, banane, cachi, castagne, fichi d’india, kiwi, melograni, mele, nocciole, noci, pompelmi, mele, pere e ancora uva, prima protagonista del mese di settembre.

Quali ricette preparare con la frutta e la verdura di ottobre?

Il risotto alla zucca è una ricetta ottima per questo mese. Probabilmente tutti sanno già come prepararlo, ma potrebbero non conoscere questo trucchetto per prepararne uno ancora più saporito. Come altro primo, si potrebbe optare per delle orecchiette alle cime di rapa insaporite con il peperoncino. Un secondo piatto tutto autunnale, invece, è questa frittata al forno ipocalorica e proteica, che ha tra i funghi champignon tra i suoi ingredienti principali.