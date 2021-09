Non sempre ci ricordiamo, quando facciamo la spesa, di acquistare tutti i prodotti utili per la casa. Molte volte ci troviamo a dover rinunciare a fare alcuni lavori in casa, perché mancano i detergenti giusti.

In questi casi, non bisogna arrendersi, ma possiamo recuperare velocemente realizzando alcune semplici ricette a casa. Oltre a risparmiare, la scelta del fai da te può avere dei risvolti positivi sul lato ecologico. Basta pensare alle nostre nonne che, per disinfettare e sgrassare, utilizzavano gli ingredienti che avevano in dispensa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ovviamente, prima di usare i detersivi home made, dobbiamo valutare il tipo di pavimento da pulire, se di marmo, cotto, gres, legno, per non rovinarli.

Pavimenti e superfici di casa sempre splendenti con questi semplici detersivi naturali fatti in casa

Nel caso in cui si tratta di pavimenti realizzati in ceramica, pratici e comodi da detergere, possiamo utilizzare la seguente miscela:

½ bicchiere di aceto di mele;

4 cucchiai di alcol denaturato;

un cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia.

Sciogliamo a bagnomaria le scaglie e uniamo tutti gli ingredienti, poi potremo versarli in un secchio colmo di acqua tiepida. Prima di utilizzare il mix con lo straccio, assicuriamoci di avere eliminato la polvere in eccesso con la scopa o aspirapolvere.

Se dobbiamo trattare superfici in legno delicati, uniamo 2 cucchiai di bicarbonato e uno di scaglie di sapone Marsiglia. Anche in questo caso, sciogliamo le scaglie e uniamo la miscela con dell’acqua non troppo calda.

Per avere pavimenti e superfici di casa sempre splendenti con questi semplici detersivi naturali fatti in casa, dovremo fare attenzione a non esagerare con le quantità e la frequenza. Sono prodotti naturali, ma se usati troppo frequentemente, rischiamo di danneggiare alcuni materiali.

Per sgrassare pavimenti resistenti avremo bisogno di:

3 limoni;

200 gr di sale;

100 ml di aceto bianco.

Tagliamo i limone a pezzi ed eliminiamo tutti i semi, poi frulliamo insieme al sale e un poco d’acqua. Mettiamo tutto in una pentola, aggiungiamo l’aceto e facciamo bollire per qualche minuto. Una volta freddato il composto, possiamo conservarlo in una bottiglia di vetro e potremo utilizzarlo, sempre diluito, per piatti e superfici.

Pulire con acido citrico

Per lucidare ed eliminare aloni e macchie dal pavimento in gres, l’acido citrico è un ottimo alleato. In un secchio d’acqua aggiungiamo un cucchiaino di acido citrico e mescoliamo con cura. Poi, con l’aiuto di un mocio, puliamo accuratamente ogni angolo di casa, non sarà necessario risciacquare successivamente.

Se particolarmente sporco, aggiungiamo un cucchiaio di sapone nero al composto. È sconsigliato l’utilizzo di questo prodotto per superfici in legno, parquet, marmo e pietra naturale.