Tutti a tavola con meno di 3 euro al giorno? Si può fare! Ecco 5 ricette super golose ed economiche

Risparmiare tempo, denaro ed energia oggi è possibile grazie alla tradizione culinaria italiana. 5 ricette per mangiare sano e spendere di meno, senza ovviamente rinunciare al gusto. Anche per i vegani.

Oggi, 15 maggio, è la Giornata Internazionale della Famiglia; si celebra dunque l’importanza di un punto saldo nella vita, dei valori, nonché la necessità di promuovere la valorizzazione dello stare insieme, uniti. Ed è anche a tavola che tutto ciò prende forma. Oggi, però, almeno in Italia, il cibo costa sempre di più ed è davvero difficile far quadrare i conti del carrello con la serenità quotidiana. Per fortuna, esistono numerosi piatti da cucinare che sono buoni ed economici. Noi ne vogliamo suggerire alcuni.

5 ricette facili, economiche e super gustose da provare subito

Indice dei contenuti 5 ricette facili, economiche e super gustose da provare subito

Siamo nell’era del risparmio e questo è fuori dubbio. Non solo per i prezzi al consumo, però: oggi è imperativo non sprecare le poche risorse che il Pianeta sta faticosamente cercando di fornirci. Con un po’ di fantasia e grazie alla reperibilità di ingredienti genuini, ognuno può fare la sua parte, e anche il portafogli ringrazierà.

Partiamo con un pranzo perfetto perla domenica, e comunque da gustare tutti insieme: l’Arista con mele e patate.

Questa ricetta è davvero semplice, la carne di maiale economica, così come le mele e le patate. Ma proprio il dolce frutto saprà regalare un gusto eccezionale alla carne, e sarà apprezzato anche dai bambini. Il “trucco” è di far rosolare degli spicchi di mela nel burro, per poi aggiungerli nel tegame con la carne a fine cottura. In alternativa si possono anche frullare e servire l’arista a fette sottili con le patate e la crema di mele.

Per un antipasto sfizioso, ma anche snack per aperitivi o piatto unico, suggeriamo la Focaccia con zucchine e scamorza.

Si prepara un impasto base per pizza, poi si creano col mattarello due dischi rotondi. Si poggia il primo disco in padella (antiaderente oppure oliata) e si aggiungono le zucchine e la scamorza tagliate a fette sottili. Poi si ricopre con l’altro disco e si fa cuocere a fiamma media per 4-5 minuti per lato. Il risultato è fragrante, delicato e saporito, e anche sano.

Se si è alla ricerca di un primo piatto sostanzioso, allora i Maltagliati coi fagioli sono l’idea vincente.

Gli ingredienti di base sono super economici, e volendo ci si può anche cimentare a fare la pasta in casa. È sufficiente frullare metà confezione di fagioli cannellini già cotti: la crema va aggiunta a un classico sugo di pomodoro e acqua, in cui si fanno cuocere i maltagliati. I restanti fagioli interi vanno a completare il piatto.

Pensando a chi non vuole mangiare carne, ma nella dieta inserisce uova e formaggi, impossibile non pensare alle Uova in trippa.

Si tratta della nota variante romana della trippa al sugo, ma è egualmente gustosa e nutriente. E anche economica ovvio. Al posto delle interiora si utilizzano striscioline di frittata, da aggiungere al sugo di pomodoro. Et voilà, “piatto ricco mi ci ficco”. In alternativa, si può optare per il classico uovo al pomodoro.

E per terminare, un dolcetto australiano forse poco conosciuto ma davvero goloso, economico e anche d’impatto visivo. Parliamo dei Lamingtons.

Sono dei piccoli quadretti di pan di spagna che vengono farciti con marmellata al lampone, ricoperti di glassa al cacao e infine spolverati con la farina di cocco. Questi dolcetti sono in grado di soddisfare davvero tutti, e la preparazione è molto semplice.