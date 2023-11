DiCaprio e Hamilton aprono in Italia un nuovo ristorante che diventerà la meta di VIP italiani e stranieri. Ecco dov’è

Neat Burger, il ristorante vegano di Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton, ha aperto il suo primo locale in Italia. Scopriamo il menu, i prezzi e dove si trova questo nuovo locale vegano.

Arriva in Italia l’insegna di un nuovo ristorante vegano, ma non si tratta di un locale qualunque. Si chiama Neat Burger ed è il progetto di Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton, due star internazionali che hanno deciso di investire nel settore del cibo vegetale e sostenibile. Il ristorante ha aperto il 15 novembre all’interno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom, nella periferia ovest di Milano. Il fast food ma con servizio al tavolo, promette di offrire una nuova esperienza per questo tipo di locali. Il menù, infatti, si basa su ingredienti di qualità, ricette gustose e un’attenzione all’ambiente.

DiCaprio e Hamilton aprono un nuovo Neat Burger

Il Neat Burger nasce a Londra, su una idea di Lewis Hamilton pilota di una squadra di Formula 1, la Mercedes-AMG e pluri campione del mondo. Il pilota britannico, noto per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali e nella lotta ai cambiamenti climatici, è co-fondatore del brand. In questo progetto troviamo anche l’imprenditore Tommaso Chiabra e il cuoco Matthew Nutter. Tra i soci c’è anche Leonardo Di Caprio, attore e produttore premio Oscar, nonché ambasciatore delle Nazioni Unite per il clima e la biodiversità.

Il concept di Neat Burger si basa su una filosofia semplice: offrire cibo vegano, buono e accessibile a tutti, senza rinunciare al gusto e alla qualità. Il menu propone hamburger, hot dog, sandwich, insalate e dolci, tutti realizzati con ingredienti vegetali e biologici. Il pane è fatto con farina di grano antico, i formaggi sono a base di anacardi, le salse sono fatte in casa e le carni sono sostituite da prodotti a base di soia, piselli o funghi. Il ristorante utilizza anche le Beyond Burger, le famose polpette vegetali che imitano il sapore e la consistenza della carne, lanciate proprio da Neat Burger.

Prezzi per permettere un accesso a tutti

I prezzi sono alla portata di tutti, o quasi. Per il Neat Classic, l’hamburger base con formaggio, lattuga, pomodoro, cipolla e salsa Neat, si spendono circa 11 euro. Per il Neat Truffle, con tartufo nero, funghi, rucola e maionese al tartufo si spende di più, ovviamente. I sandwich costano attorno ai 6 euro, gli hot dog attorno ai 7 euro e con le insalate si parte da 11 euro, circa.

Neat Burger ha già conquistato il pubblico di Londra, dove conta più locali, e si prepara a espandersi in altre città del mondo. Adesso DiCaprio e Hamilton aprono un nuovo locale a Milano, primo passo del brand in Italia, dove potrebbe diventare la meta preferita di VIP italiani e stranieri. Ma se qualcuno preferisse piatti più classici ed elaborati, allora potrebbe fare un salto a Modena, al Gatto Verde, il nuovo ristorante di Massimo Bottura.