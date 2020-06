Ce lo dicono un po’ dappertutto, lo sappiamo, è meglio mangiare frutta e verdura di stagione.

Però mercati e supermercati sono pieni di ogni varietà dodici mesi su dodici, il che può creare una certa confusione.

Esistono anche mode alimentari che privilegiano frutta esotica, o vizi e abitudini che non riusciamo a toglierci. Per non parlare di ogni volta che salgono alla ribalta nuovi superfood irrinunciabili dalle incredibili proprietà, e ci chiediamo come abbiamo fatto una vita senza.

In realtà è molto semplice capire come orientarsi e perché è importante mangiare frutta di stagione.

Mangiare frutta di stagione è più economico

La frutta tipica di una stagione e di un territorio non richiede l’importazione. Si tagliano così i costi di trasporto, spesso molto elevati. Poi si azzerano anche i costi energetici, come luce e calore artificiale, o refrigerazione. Si supporta l’economia locale e si valorizzano le specialità tipiche.

È inoltre possibile partecipare a Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) per sostenere i produttori, soprattutto a km 0 e biologici.

È vero, quest’anno sarà più dura per tutti, per almeno cause principali: le condizioni climatiche e il crollo produttivo dovuto alla pandemia da Covid19.

Ciononostante le indicazioni valgono sempre, anzi sentiamo un forte bisogno di prenderci cura di noi stessi con la corretta nutrizione.

Infatti mangiare frutta di stagione fa bene alla tua salute

Questo per molti motivi. Le piante che crescono secondo i loro ritmi naturali e nel clima ideale, sono più ricche di nutrienti e di fibre.

Questo la rende anche più buona e gustosa.

Quante volte abbiamo mangiato in inverno fragole o pomodori perfetti alla vista, ma del tutto insapori?

La frutta di stagione è anche facilmente più fresca, perché limita il bisogno di importarla dall’estero. Coltivando frutta e verdura nella loro stagione c’è meno bisogno di intervenire con pesticidi o tecniche che consumano risorse energetiche non rinnovabili.

Per lo stesso motivo, mangiare frutta di stagione fa bene anche all’ambiente!

È importante mangiare frutta e verdura di stagione anche perché risponde esattamente ai bisogni del momento. Ad esempio in estate inoltrata si suda e si necessita di idratazione ed ecco che abbiamo una gran varietà di frutti ricchi d’acqua e sali minerali.

In primavera abbiamo frutta ricca di fibre, vitamine e carotenoidi che ci preparano alla stagione più calda e assolata.

D’autunno frutti più energetici, antiossidanti e protettivi del microcircolo, per prepararci al cambio di stagione. D’inverno serve un pieno di vitamina C per rafforzare le difese immunitarie.