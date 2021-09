Avere una pelle liscia e con poche rughe è l’obiettivo di molte donne. Oltre a sembrare più giovani, è sinonimo di benessere e salute. Ma non sempre le cose vanno come vorremmo, soprattutto se non usiamo gli accorgimenti adatti.

Primo fra tutti l’alimentazione, che può sicuramente aiutare a mantenere la pelle distesa e morbida. Mangiare i cibi non troppo grassi e complessi può evitare che l’epidermide diventi grassa e oleosa. Ma è anche opportuno seguire delle regole quotidiane, mattina e sera.

Infatti, anche se pochi usano questi semplici trattamenti e prodotti per aiutare a prevenire le rughe, non dobbiamo trascurare tutti i passaggi fondamentali. Per avere una pelle sana e perfetta bisogna assolutamente seguire gli step per una skincare adatta alle nostre esigenze, utilizzando anche diversi prodotti in commercio.

Ogni mattina e ogni sera dovremmo detergere la pelle del viso, sia per eliminare il sebo in eccesso che il trucco. Questo primo passaggio risveglierà e donerà energia, evitando la formazione di puntine e punti neri.

Successivamente, potremo utilizzare un tonico, che aiuterà a rimuovere il calcare dell’acqua. Acquistiamo sempre un tonico idoneo alle nostre esigenze. Non scordiamoci la crema per il contorno occhi, che illuminerà lo sguardo e sgonfierà le eventuali borse.

Potremo, poi, passare una crema viso idratante. Scegliamo quella che contrasta la pelle secca o grassa, a seconda della nostra tipologia. La sera, quando dobbiamo struccarci, evitiamo salviettine e affidiamoci a prodotti più completi e specifici. In commercio troviamo un’infinità di soluzioni di diverso tipo, dal balsamo all’olio. Periodicamente, effettuiamo degli scrub non troppo aggressivi, per eliminare la pelle secca e rigenerare le cellule morte.

Azione anti-age

Oltre a rispettare questi semplici passaggi, possiamo utilizzare dei prodotti che aiutano a mantenere la pelle più giovane e diminuiscono la comparsa delle rughe, come le creme antietà.

Scegliamo prodotti certificati, che contengano ingredienti adatti alla nostra pelle. Anche se più costosi, avremo più possibilità di raggiungere buoni risultati. I prodotti con acido ialuronico possono aiutare a rassodare la pelle ed a mantenerla distesa. Attenuano quelle esistenti e prevendono l’arrivo di nuovi segni dell’età.

Se, invece, vogliamo affidarci a prodotti naturali, possiamo scegliere alcuni oli essenziali antirughe efficaci. Ci teniamo, però, a ricordare che questi sono solo suggerimenti. La cosa migliore da fare, come sempre, è rivolgersi a persone specializzate del settore.

L’olio di rosa mosqueta ha proprietà rigeneranti, grazie agli acidi grassi contenuti, si trova puro al 100% e il costo non è eccessivo. Aiutano a contrastare gli effetti del tempo, a nutrire e rinnovare la pelle: l’olio di avocado, di germe di grano, di semi di carota e di melissa.