È questo il miglior vino rosso per rapporto qualità-prezzo per il 2024 secondo Gambero Rosso

Bere un buon vino è uno dei piaceri della vita. In Italia siamo circondati da vitigni e da qualità. Sono così tanti che in alcuni anni, neppure con le esportazioni, siamo in grado di berne buona parte.

Il problema è solo parzialmente dovuto all’inflazione, visto che secondo l’ISTAT i prezzi degli alcolici sono stati toccati solo incidentalmente dall’aumento degli scontrini. Nonostante questo, sono state ridotte le vendite. Ad ogni modo, il sogno di tutti i consumatori è poter trovare dei buoni prodotti a prezzi convenienti. E per fare questo ci aiuta la guida Bere Bene di Gambero Rosso, che ogni anno stile delle classifiche sui migliori prodotti del Paese che, a fronte di un prezzo relativamente basso, risultano avere una qualità stupefacente.

La soglia di riferimento è di 20 euro, peraltro aumentati rispetto alla soglia da 15 euro degli anni precedenti. Il vincitore è un vino del sud: è questo il miglior vino rosso per rapporto qualità-prezzo, un vero affare con pochi euro.

La palma d’oro la ottiene il Primitivo di Manduria Anima di Primitivo 2021, realizzato nelle Tenute Eméra – di Claudio Quarta Vignaiolo. Siamo in Puglia, ovviamente, ed il radioso e intenso sole di questa splendida Regione riempie di sapore i vigneti, caricandoli con energia e con un intento lascito di gradazione alcolica: basti pensare che il vino “Anima” raggiunge i 14,5 gradi.

Ma la possenza quasi non si sente, grazie alle armonie di frutti neri e di spezie dolci che lo contraddistinguono. Merito questo di una procedura di maturazione prima in acciaio, poi in barrique, ed infine un affinamento di 6 mesi direttamente in bottiglia. Tra i segreti di questo vino rientra anche il peculiare terreno su cui crescono le vigne, un suolo che riunisce sabbia, argilla e limo. E poi anche il vento, che spezza i filari dal vicino mare.

L’esperimento di Claudio Quarta è una scommessa sulla bellezza e sulla forza della natura, con un pensiero al prezzo finale che è un gradito aspetto in tempi di alta inflazione. Queste essenze di ribes e di mirtillo nero, che riempiono il palato inebriandolo, sono un vero e proprio rimedio contro i ritmi serrati da cui siamo spesso afflitti. L’abbinamento consigliato di fronte a cotanta alcolica dolcezza sarà allora un primo piatto saporito, un piatto di formaggi, oppure un tagliere.

