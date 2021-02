La zucca è una delle verdure più versatili e più amate in cucina, dato che si presta a innumerevoli buonissime ricette. Sicuramente tutti apprezziamo le vellutate, i contorni, i dolci e persino le bevande fatte con la zucca. Ma senza dubbio il principe dei piatti di zucca è il famosissimo risotto alla zucca, immancabile su ogni tavola autunnale.

Preparare il risotto alla zucca non è difficile, e in rete si trovano innumerevoli ricette che sapranno seguirci passo passo nella preparazione di questo piatto. Ma molti dimenticano un passaggio. Esiste infatti un trucco per rendere il nostro risotto alla zucca ancora più saporito, ma che spesso non figura nei ricettari.

Ecco il consiglio da grandi chef per un riso alla zucca ancora più saporito.

Il segreto è cuocere la zucca al forno prima di metterla nel risotto

Prima di cimentarci alla preparazione del risotto vero e proprio, dobbiamo preparare la zucca. Ovviamente, la zucca va lavata e pulita, eliminando buccia, filamenti e semi che andranno scartati. Ma per un riso alla zucca veramente fenomenale, non basta che la zucca sia ben pulita. Il consiglio da grandi chef per un riso alla zucca ancora più saporito è di pre-cuocere la zucca al forno prima di utilizzarla nel risotto.

Vediamo come procedere.

Condiamo e inforniamo

Prima di aggiungere la zucca al nostro risotto, possiamo cuocerla in forno per risultati ancora più straordinari. Tagliamo la zucca a cubetti grossolani, poi disponiamola su una teglia rivestita di carta da forno. Condiamo la nostra zucca con abbondante olio di oliva, sale, pepe e, se lo gradiamo, anche dell’aglio. Possiamo anche aggiungere delle aromatiche come prezzemolo, timo o rosmarino.

Cuociamo la zucca così condita in forno a 180º per circa mezz’ora. Una volta cotta, potremo utilizzarla per preparare il nostro risotto con la ricetta a cui siamo abituati, ma questa volta sarà ancora più saporito e sfizioso. Buon appetito!

La zucca è anche una delle verdure che si conservano meglio in freezer, ecco un consiglio per congelare meglio la zucca e averla sempre pronta da mettere in pentola.