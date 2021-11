Le fredde giornate invernali iniziano ad arrivare e allora cosa c’è di meglio per riscaldarsi, che portare in tavola piatti caldi e avvolgenti? Ancora meglio se questi piatti sono anche gustosi e saporiti, infatti, il freddo non sarà più un problema con questi gustosissimi e veloci pranzi che riscalderanno l’inverno.

Per di più a rispecchiare tutte queste esigenze di gusto e piacere, ci pensano i fagioli. Un alimento versatile che si presta bene a numerose preparazioni in cucina.

Di fagioli ne esistono diverse varietà dal fagiolo classico, al borlotto ideale per la preparazione di zuppe, ad arrivare ai cannellini adatti sia alle zuppe che per arricchire le insalate.

I cannellini detti anche fagioli bianchi si presentano piccoli e leggermente allungati. Ricchi di proteine vegetali, se abbinati ai carboidrati danno origine a piatti unici dai valori nutrizionali bilanciatissimi. Dal sapore delicato e dalla consistenza soffice sono apprezzatissimi in cucina per la loro grande versatilità.

Con i cannellini, infatti, possiamo preparare numerose ricette a partire da una gustosissima ma leggera pasta e fagioli, ad una crema spalmabile ottima come aperitivo o ancora gustosissime polpette e hamburger vegetariane. Sono un ottimo alimento da aggiungere alle nostre zuppe autunnali per dare al piatto maggiore cremosità e gusto.

Soli 15 minuti e tanto gusto per questa crema di fagioli digeribilissima che sta andando a ruba e che scalderà anche le giornate più fredde

Spesso demonizzati per i loro lunghi tempi di cottura, i fagioli in realtà, non hanno sempre bisogno di preparazioni lunghe e laboriose. Infatti quello che vogliamo proporre oggi è una deliziosa e avvolgente crema di fagioli cannellini aromatizzata con pancetta e salvia.

Un piatto invernale davvero gustoso e facile da realizzare, per il quale possiamo utilizzare fagioli freschi ma anche già pronti così da ridurre di gran lunga i tempi di preparazione del piatto.

Crema di cannellini al profumo di salvia

Ingredienti

800 grammi di fagioli cannellini già cotti;

10 fettine di pancetta affumicata;

1 cipolla bianca;

5 foglie di salvia;

500 ml di vino bianco;

Sale, pepe e olio d’oliva q.b.

Procedimento

Ridurre la cipolla e 5 fette di pancetta a dadini; riporre un tegame di terracotta sul fuoco ed aggiungere un filo d’olio. Unire la pancetta e la cipolla, 2 foglie salvia, il pepe, il sale e lasciar soffriggere per qualche minuto. A questo punto aggiungere i cannellini e lasciar cuocere per 5 minuti; sfumare con il vino bianco e cuocere altri 10 minuti. Frullare tutto con un frullatore a immersione.

Accendere il forno e su una teglia ricoperta con carta da forno posizionare le 5 rimanenti fette di pancetta. Infornare a 200 gradi finché le fette di pancetta diventano croccanti.

Impiattare la cremosa e profumatissima crema di cannellini e sbriciolare sopra la pancetta croccante; aggiungere le foglioline di salvia per decorare e servire ancora calda.

Dunque, è proprio vero soli 15 minuti e tanto gusto per questa crema di fagioli digeribilissima che scalderà anche le giornate più fredde e che sta andando a ruba.

Consigli utili

Se si utilizzano fagioli freschi è indispensabile metterli a bagno per almeno 10 ore, prima di procedere alla cottura.