Anche se siamo ancora in autunno, sulle Alpi è caduta la prima neve. Molti, quindi, stanno già programmando i primi weekend da trascorrere in montagna, immersi nella natura, respirando aria pulita. Tra uno sport e una passeggiata, ci sarà sempre il tempo di sdraiarsi a prendere un po’ di sole e di assaporare buoni piatti tradizionali. Tra gli sport da poter praticare in inverno ci sono lo sci di fondo e il pattinaggio su ghiaccio.

Scopriamo come praticare alcuni degli sport invernali più belli e i loro benefici per la nostra salute

Vediamo nei dettagli queste due attività.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Lo sci di fondo è uno dei più antichi sport invernali. Si pratica in piano o su zone con salite e discese. Chi lo sceglie si gode appieno la natura e i paesaggi di montagna, dato che può rallentare l’andatura e, se è possibile, fermarsi. Le piste sono di due tipi: una libera e battuta ma senza binari e una battuta con binari. Nei binari il passo è alternato, mentre in quella senza binari il passo è pattinato. Si comincia sempre con quello classico alternato, quando poi si avrà acquisito sicurezza ed esperienza, si potrà passare all’altro. L’abbigliamento dev’essere comodo ma caldo.

Questo sport è davvero completo poiché mette in moto tante fasce muscolari. Durante questa attività, infatti, si muovono soprattutto gambe e braccia. Il sistema cardiocircolatorio viene stimolato e la costante richiesta di ossigeno stimola pure il metabolismo. Dato che implica un certo dispendio di energia, può servire anche a perdere un po’ di peso. Lo sci di fondo, in linea di massima, è indicato a qualsiasi età, basta essere seguiti, all’inizio, da un istruttore. Per lo sforzo che richiede, sarebbe sconsigliato a chi ha difficoltà respiratorie e cardiache e a chi ha problemi alle articolazioni. Prima di iniziare è sempre bene consultarsi col proprio medico.

Il pattinaggio su ghiaccio

Per ciò che riguarda il pattinaggio su ghiaccio, anche in questo caso è bene all’inizio affiancarsi a un buon istruttore. I muscoli che si impiegano maggiormente sono quelli delle gambe. Per pattinare, inoltre, è necessario un buon senso dell’equilibrio.

L’abbigliamento dev’essere molto comodo ed elastico, in modo da non impedire i movimenti. È bene anche munirsi di guanti e cappellino, dato che le piste di ghiaccio hanno delle basse temperature. Sport adatto a tutti, ma sconsigliato, ad esempio, a chi ha problemi alle articolazioni, al cuore, ai polmoni e alla schiena. I pattini, da affittare o comprare, devono calzare bene per poter essere sicuri sulle lame. A proposito: specialmente all’inizio, non mancheranno cadute e bisogna fare attenzione a non tagliarsi.

Il pattinaggio, se praticato con costanza, aiuta a rafforzare i muscoli delle gambe e a ossigenare l’organismo, dato che implica una maggiore attività cardiaca.

Per vivere appieno una vacanza in montagna è bene che scopriamo come praticare alcuni degli sport invernali più belli e i loro benefici per la nostra salute.