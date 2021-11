Pochissimi lo sanno ma la confezione vuota delle uova è uno degli insospettabili alleati per l’allenamento mentale di questo animale

Durante i weekend autunnali rischiamo di annoiarci, in quanto spesso e volentieri il meteo non è dalla nostra parte.

È anche vero che ci sono diversi modi per combattere la monotonia: leggere un libro, sperimentare ai fornelli o molto più semplicemente dormire tutto il giorno. I più pigri di certo non se lo faranno ripetere due volte. Tuttavia, c’è anche chi si annoia proprio a poltrire sotto le coperte e sente il bisogno di fare qualcosa.

Oltre alle opzioni sopra elencate, ce n’è una che molti sottovalutano, ma che sarebbe in realtà buona abitudine. Se ci pensiamo bene, non siamo gli unici a disperare delle intemperie che ci costringono entro le mura domestiche. Chi ha un cane, infatti, potrà ben notare la tristezza dipinta sul suo muso: niente corse o passeggiate quando fuori diluvia.

Ecco, allora, che un pomeriggio uggioso può diventare occasione di apprendimento e training. A tal proposito, pochissimi lo sanno ma la confezione vuota delle uova è un insospettabile alleato per l’allenamento mentale di questo animale.

Possiamo infatti impiegarla, assieme ad altri oggetti di uso quotidiano, per dare vita a un percorso di esercizi che stimolino la sua attivazione mentale.

L’asciugamano

Un primo step consiste nell’avvolgere dei croccantini all’interno di un asciugamano e osservare il cane srotolarlo con il muso.

L’indovinello

Un classico della nostra infanzia che può allenare l’olfatto del nostro amico a 4 zampe.

Nascondiamo una crocchetta nella mano destra o sinistra e, tenendo i pugni chiusi, allunghiamole di fronte a lui. Vediamo se indovina!

Eccoci arrivati a scoprire l’utilità della confezione di uova.

È sufficiente inserirvi dei bocconcini, richiuderla e posizionarla davanti al cane per osservare come si ingegna per aprirla e fare scorpacciata del bottino.

La caccia al tesoro

È giunto il momento di una bella caccia al tesoro.

Nascondiamo un gioco o un oggetto per casa e, dopo avergli dato il comando, divertiamoci a osservare il nostro cane che fiuta e ragiona per trovarlo.

Prima di iniziare, possiamo indicargli con il dito la zona scelta per il nascondiglio, così che sarà più facilitato nella ricerca.

Aprire la porta

A chiusura del circuito un esercizio un po’ più complicato, attraverso cui insegneremo al cucciolo di casa come aprire la porta.

È sufficiente appendere una corda alla maniglia, all’altezza del cane e premiarlo ogni qualvolta si avvicina o la prende in bocca.

Lo step ultimo è che appunto impari a tirarla per aprire la porta.

