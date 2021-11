La pasta e patate è una ricetta della tradizione culinaria italiana, che rievoca alla mente ricordi di quando eravamo piccini e durante le fredde giornate invernali, la nonna ci accoglieva con il suo filante e gustoso piatto di pasta e patate.

Le patate sono davvero un tocco di gusto, anche discretamente economico, da portare in tavola in diverse occasioni per arricchire pranzi e cene. Ottime se utilizzate come contorno croccante per i nostri secondi ma ancora più gustose se accompagnate alla pasta.

Chi non usa questi trucchetti non avrà mai una pasta e patate cremosissima e gustosa da far leccare i baffi

La pasta e patate è un piatto dalle umili origini che fonde insieme la bontà della pasta e la cremosità delle patate. Questa fusione genera un ottimo sapore che con l’aggiunta di guanciale e mozzarella diventa davvero da leccarsi i baffi e le dita.

Ma come fare per avere un piatto cremoso e saporito?

I trucchetti degli chef e delle nonne

La prima cosa a cui prestare attenzione è la scelta della patata che deve essere rigorosamente quella a pasta gialla. Le migliori sono le qualità della Sila, di Avezzano, la Calabra.

Proseguire sbucciando le patate e riporle, ancora intere, in un recipiente con acqua fredda per eliminare l’eccessivo amido presente. Le ridurremmo in cubetti solo quando il soffritto è sul fuoco. Aggiungerle al soffritto e mescolare; solo successivamente aggiungere dell’acqua, meglio se quella di ammollo delle patate. L’acqua va aggiunta poco alla volta per evitare di bollire le patate.

Il soffritto a base di carote, sedano e cipolle va sminuzzato in pezzetti piccolissimi che quasi dovranno sciogliersi nella preparazione.

Indispensabile l’aggiunta di pancetta, che darà gusto e sapore al piatto; la migliore da scegliere è quella tesa pepata. La pancetta va ridotta in cubetti piccolissimi e aggiunta alla preparazione nel momento del soffritto.

Un altro ingrediente imprescindibile è la scorza di parmigiano, che va pulita, raschiandone la parte esterna. La scorza di formaggio va poi ridotta a dadini in modo da capitare nel piatto di tutti.

Un ingrediente che da profumo e colore è il pomodoro. Meglio utilizzare i pomodorini freschi, ne bastano 4 o 5; ottima la qualità del Piennolo.

La provola affumicata è un altro ingrediente quasi obbligatorio, che va aggiunta in quantità abbondanti, quasi a fine preparazione. Una volta aggiunta la provola, la pasta va mescolata sempre nello stesso verso, per evitare di formare una pallottola.

Un’altra chicca importantissima è il formato di pasta. Meglio scegliere quella mista di Gragnano che è più ruvida. Una volta aggiunta la pasta versare un altro quantitativo di acqua e lasciarla cuocere. A cottura terminate è importantissimo lasciar riposare la pasta per 3 minuti, prima di servirla con l’aggiunta di un filo d’olio d’oliva. Il risultato è una pasta e patate filante, avvolgente e profumatissima.

Dunque, chi non usa questi trucchetti non avrà mai una pasta e patate cremosissima e gustosa da far leccare i baffi.

Chicche di gusto

Per conferire al piatto un gusto più deciso e un tono di croccantezza iniziale, seguito dall’ irresistibile scioglievolezza delle patate e della provola, aggiungere una spolverata di parmigiano in superficie. Infornare il piatto per 3 minuti per trasformare il parmigiano in una crosta croccante e servire.

