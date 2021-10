Il freddo non sarà più un problema con questi gustosissimi e veloci pranzi che riscalderanno l’inverno

Le zuppe sono il must have del periodo autunno–inverno. Calde, gustose, veloci ma soprattutto leggere e facili da preparare, sono il piatto ideale per gustare a pieno e beneficiare di tutte le proprietà delle verdure autunnali.

Le zuppe possono essere realizzate usando esclusivamente verdure, oppure possiamo decidere di aggiungere al nostro piatto anche legumi, carne o pesce. Possiamo poi accompagnare il tutto con crostini di pane.

Dunque, un pranzo salutare ma veloce che non richiede grandi doti culinarie e che non ci porta via molto tempo. Un piatto ricco di colori ma soprattutto di sapori e di effetti benefici per la nostra salute.

5 idee di zuppe facili e veloci

La prima ricetta, arancio intenso, vede come protagonista la zucca, accompagnata dai funghi porcini. Procurarsi una zucca delica, che possiamo cuocere in microonde e sminuzzare con un frullatore. Aggiungere i funghi passati in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Servire con una spolverata di pepe. Oppure per un piatto ancora più gustoso possiamo optare per la preparazione di questa zuppa con porcini e noci.

Un’esplosione di colori e sapori per questo delizioso minestrone di verdure aromatizzato alla curcuma, con farro e ricotta. Basterà riporre il minestrone congelato in una pentola con acqua bollente, aggiungere la curcuma e il sale e poi anche il farro e terminare la cottura. Servire con l’aggiunta di ricotta e foglioline di prezzemolo.

Zuppa di lenticchie decorticate aromatizzate alla curcuma. In una pentola versare un filo d’olio e uno scalogno a rondelle, aggiungere un paio di cucchiai di concentrato di pomodoro e coprire con dell’acqua in cui sciogliere un dado vegetale. Lasciar cuocere 15 minuti e servire con l’aggiunta di qualche fogliolina di prezzemolo e una spolverata di curcuma.

Verde intenso ed un profumo inebriante per questa vellutata di piselli e filetti di merluzzo. In una pentola mettere un filo d’olio e lo scalogno ridotto in fettine sottili; aggiungere i piselli surgelati e cuocere per 20 minuti. Frullare il tutto e aggiustare con sale e pepe. In una pentola con un filo d’olio cuocere i filetti di merluzzi per 10 minuti. Impiattare posizionando il merluzzo al centro del piatto e servire.

Tanto gusto e praticità per questa zuppa di fagioli, salsiccia e porcini. In una padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio aggiungere i fagioli inscatolati già cotti e due dita d’acqua. Cuocere per 5 minuti e frullare il tutto. In un’altra padella saltare i funghi e le salsicce divise a metà e cuocere per 10 minuti. Mescolare tutti gli ingredienti insieme e servire.

