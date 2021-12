C’è un momento dell’anno in cui gli sprechi alimentari sono spesso all’ordine del giorno. Ed è proprio quello delle festività natalizie. Molti di noi esagerano con le quantità. Oppure i regali degli ospiti come panettoni, pandori e biscotti vari si accumulano in dispensa. Per quanto riguarda i dolci, abbiamo già visto come poterli riutilizzare e farli diventare qualcosa di nuovo e altrettanto gustoso. Oggi ci dedicheremo a un altro grande classico del Natale che spesso avanza: la carne bollita. Ma smettiamo di buttare il lesso e il bollito avanzati perché con soli 4 ingredienti possiamo trasformarli in un secondo piatto da sogno. Per farlo ci affideremo alla tradizione della cucina romana. E probabilmente dopo aver assaggiato la ricetta, la inseriremo in fretta tra le nostre specialità.

La carne lessa è buonissima ed è uno degli alimenti più consumati in questo periodo. Purtroppo, però, se non la mangiamo in fretta rischia di indurirsi e diventare immangiabile. Almeno fino a oggi. Perché con pochissimi ingredienti, che abbiamo sicuramente in casa, possiamo darle nuova vita e forse ancora più gusto.

E lo faremo trasformandola nel Picchiapò.

Per prepararne 6 porzioni ci serviranno:

8 etti di bollito;

5 etti di pomodori;

2 cucchiai di origano;

1 cipolla di Tropea;

brodo di carne;

olio d’oliva, sale e pepe per condire.

Come preparare il Picchiapò

Partiamo dalla base in cui andremo a cuocere la nostra carne. Laviamo e tagliamo la cipolla a fettine sottili e mettiamola a rosolare in una pentola con l’olio d’oliva. Aggiungiamo anche un cucchiaio di brodo di carne e facciamo cuocere per una decina di minuti a fiamma media.

Mentre aspettiamo dedichiamoci ai pomodori. Schiacciamoli in una ciotola aiutandoci con un cucchiaio e non appena la cipolla si è ammorbidita, versiamoli nella pentola. Aggiungiamo anche l’origano e regoliamo di sale e pepe.

Adesso dobbiamo armarci di pazienza. Copriamo il condimento con un coperchio, abbassiamo la fiamma e lasciamo a cuocere per circa 20 minuti. Passato questo tempo, dobbiamo mettere la carne precedentemente spezzettata nella pentola.

Aggiungiamo il resto del brodo e copriamo di nuovo. Mescoliamo e lasciamo la pentola con il coperchio per 5 minuti. L’ultima operazione sarà quella di togliere il coperchio e far cuocere per altri 5 minuti o finché il brodo non è evaporato.

Non ci resta che servire il piatto ben caldo. Accompagniamolo con uno sfiziosissimo sformato di cavolfiore e fagiolini e creeremo una cena degna dei migliori chef stellati.

