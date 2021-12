Natale è passato da qualche giorno e quest’anno sta per finire. Molti di noi attendono di lasciarselo alle spalle per ricominciare con speranza rinnovata. Dopo due anni di grandi incertezze e timori per il futuro è l’ora di voltare pagina. Ecco perché si sente il bisogno di celebrare l’anno nuovo con gesti scaramantici e portafortuna.

Soldi, amore, lavoro, soddisfazione, ognuno di noi riserva desideri per la sua vita. Stanchi delle solite lenticchie per Capodanno, ecco qualche idea per ricevere amore, soldi e fortuna secondo tradizioni straniere. L’anno passato eravamo andati in Spagna, Danimarca, Brasile e Mosca, raccontando 6 curiose tradizioni dal mondo per festeggiare il Capodanno in modo insolito. Scopriremo in quale parte del Mondo andremo questa volta.

Tra cibo e doni portafortuna

La prima tradizione arriva dalla Grecia dove tengono molto in considerazione il favore della Dea Bendata. Per ottenere i suoi favori, i greci iniziano appendendo in casa delle trecce di cipolla. L’anno nuovo, invece, inizia gettando per terra un melograno portafortuna simbolo di ricchezza. Inoltre, secondo la simbologia ebraico-cristiana rappresenta il frutto della vita.

In Scozia, invece, l’incarico di entrare per primi in casa il primo giorno dell’anno è importantissimo. Si chiama first-foot ed è un rito propiziatorio in tutti i sensi. Infatti, la persona deve essere scelta con intelligenza e dovrà recare doni simbolici: whiskey, sale, dolciumi e carbone. L’ospite dovrà essere accompagnato in casa e metterà il carbone nel camino acceso. Come conclusione tutti brinderanno all’anno nuovo e l’ospite bacerà tutte le donne della famiglia.

Se si sta cercando l’amore della propria vita, allora meglio seguire il consiglio degli Irlandesi. A credere in questa antica tradizione sono soprattutto le donne irlandesi. Per trovare l’anima gemella il trucco sta nel mettere una pietra, delle foglie o del vischio sotto il cuscino. Anche se dormiremo male per qualche notte, poi otterremo l’amore desiderato. Quando vogliamo rafforzare il nostro amore, invece, raccogliamo dell’erica. Intrecciamola in modo da fare due braccialetti da indossare con l’amata/o.

Per ultima lasciamo una tradizione che proviene da un Paese molto lontano. Nelle Filippine, infatti, la fortuna è rappresentata da oggetti di forma tonda. Ecco perché nei giorni prima e dopo Capodanno tutti si affannano a mangiare frutta tonda e a indossare abiti a pois. Se poi viene sparsa qualche moneta per casa la ricchezza è assicurata.

