Durante i giorni di Natale quasi tutti si ritrovano di fronte a un problema: cosa fare dei cibi avanzati? Sappiamo bene che è molto complicato trovare le quantità giuste e riuscire a non far avanzare niente. Questo, però, non ci autorizza a buttare via il cibo e a sprecare il lavoro di giorni. Quindi, non buttiamo via le lasagne avanzate perché con pochi ingredienti possiamo farle diventare ancora più buone. Prendiamo i nostri fogli di pasta e apriamo il frigorifero. Quasi sicuramente abbiamo già tutto l’occorrente per questo sfiziosissimo piatto.

Non buttiamo via le lasagne avanzate perché con pochi ingredienti possiamo farle diventare ancora più buone

I fogli di lasagne all’uovo sono uno degli avanzi più comuni delle preparazioni natalizie. Così come gli affettati e i formaggi che usiamo per gli antipasti. È il momento di dare nuova vita a queste pietanze e di trasformarle in delicatissime girelle di lasagne ripiene di speck e scamorza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per preparare 4 porzioni di girelle con speck e scamorza ci serviranno:

6 fogli di lasagne rigorosamente all’uovo;

250 grammi di scamorza (non affumicata);

150 grammi di speck;

40 grammi di farina 00;

40 grammi di burro;

500 ml di latte;

formaggio grattugiato;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

sale.

Come preparare le girelle con speck e scamorza

Iniziamo partendo dalla preparazione della besciamella. Facciamo sciogliere il burro in un pentolino e incorporiamo la farina. Mischiamo bene per non far formare i grumi e non appena inizia a scurirsi togliamo dal fuoco. Aggiungiamo piano piano al composto il latte tiepido e continuiamo a girare. Facciamo addensare e regoliamo il sapore con un pizzico di sale.

Possiamo procedere con le lasagne. Mettiamo a bollire una pentola d’acqua e quando raggiunge la temperatura, facciamo lessare ogni foglio di pasta per circa 20 secondi. Scoliamo e asciughiamo. È il momento di appoggiare i fogli su un piano di legno e iniziare a comporre il piatto.

Prendiamo un foglio di pasta e ricopriamolo con uno strato di besciamella. Sopra di esso mettiamo due fettine di speck e una manciata di scamorza tagliata a cubetti. Un ultimo strato di besciamella e poi possiamo chiudere le girelle. Arrotoliamo ogni foglio e con un coltello dividiamolo in 5 o 6 girelle.

Ripetiamo per tutti gli ingredienti e poi disponiamo le nostre gustose girelle su una teglia. Ricopriamo con l’ultimo strato di besciamella e spolveriamo con il formaggio grattugiato. 25 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi e il gioco è fatto. Non appena si forma una crosticina sulla superficie spegniamo il forno e serviamo ben calde.

Approfondimento

Smettiamo di buttare il panettone avanzato perché con soli 4 ingredienti possiamo trasformarlo in un capolavoro che farà impazzire tutti