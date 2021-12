Mancano poco più di 10 giorni a Natale ed è arrivato ufficialmente il momento di iniziare a programmare il menù del 25 dicembre. Un’operazione decisamente stimolante per gli appassionati di cucina, che mai come in questi giorni possono dare spazio alla fantasia. E oggi noi di ProiezionidiBorsa proveremo a contribuire svelando una ricetta davvero sfiziosa per accompagnare i secondi piatti. Quindi se siamo stanchi di patate e broccoli, è questo il morbidissimo contorno che non potrà mancare nei nostri menù di Natale. Un piatto semplicissimo da preparare che scalderà i nostri cuori. Ma che soprattutto combinerà alla perfezione alcuni degli ortaggi più amati della stagione.

Tra le verdure preferite per accompagnare i secondi natalizi ci sono sicuramente le patate e i broccoli. Ma anche il cavolfiore e i fagiolini. E nessuno ci impedisce di metterli insieme per creare un contorno che è un vero capolavoro. Quella che stiamo per scoprire è, infatti, la ricetta dello sformato di cavolfiore e fagiolini.

Per prepararne 6 porzioni ci serviranno:

1 etto di provolone;

2 cavolfiori bianchi;

1 etto di fagiolini;

1 dl di besciamella;

5 uova;

1 cucchiaio di timo;

1 bicchiere di vino bianco;

20 g di burro;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

olio, sale e pepe per condire.

Come preparare lo sformato di cavolfiore e fagiolini

La prima operazione sarà quella della preparazione delle verdure. Togliamo le foglie esterne dal cavolfiore, dividiamolo in 4 parti ed eliminiamo il torsolo. Prendiamo due spicchi e tagliamoli a fettine. Gli altri dovremo farli a cimette. Spelliamo la cipolla e laviamola insieme ai cavolfiori.

È il momento di preparare la base dello sformato. Cuociamo cavolfiore e fagiolini al vapore per 15-20 minuti a fiamma media, regolando il sapore con sale e pepe.

Mentre aspettiamo, facciamo soffriggere aglio e cipolla in padella con un filo d’olio. Quando iniziano a rosolare, incorporiamo le verdure e facciamole insaporire per qualche minuto. Aggiungiamo anche il vino bianco e non appena è evaporato spegniamo il fornello e facciamo raffreddare il tutto.

Non ci resta che allestire il piatto. Imburriamo uno stampo rotondo e foderiamolo con le fette di cavolfiore. Sopra metteremo un impasto composto da besciamella, uova sbattute e provolone grattugiato. Ricopriamo questo strato con metà verdure e il timo, e mettiamo in forno a 180 gradi. 40 minuti di pazienza e siamo pronti per andare in tavola. Ovviamente non prima di aver decorato lo sformato con il resto delle verdure e una spolverata di pepe.

