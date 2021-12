Le giornate di festa sono un’ottima occasione per stare insieme a chi amiamo per un tempo più dilatato. Si guarda poco l’orologio, non c’è l’assillo della levataccia per recarsi in ufficio o a scuola, si ha voglia di relax e anche di svago. In questi giorni è bello curare di più l’apparecchiatura della tavola e anche la preparazione di piatti squisiti, dal primo al dolce. Non mancano, inoltre, aperitivi e antipasti stuzzicanti da offrire agli ospiti.

Se prepariamo con un frutto 2 antipasti saporiti e un cocktail speciale faremo un figurone non solo a Capodanno

Per variare un po’ si può utilizzare un frutto davvero buono e presente sulle nostre tavole tutto l’anno: la mela. Ecco come preparare un cocktail e degli antipasti sfiziosi con le mele.

Cocktail con sidro di mele

(dosi per un bicchiere)

mezzo bicchiere di sidro (alcolico o analcolico);

un quarto di rum;

un quarto di succo di limone;

un pizzico di cannella;

qualche cubetto di ghiaccio.

Mettere in un bicchiere rum, succo di limone, cannella, mescolare e alla fine aggiungere il sidro di mele e il ghiaccio.

Antipasto con mele e salame

8 fette di salame;

una mela Red Delicious;

100 g di ricotta;

un cucchiaino di latte;

25 g di parmigiano grattugiato;

30 g di noci tritate;

pepe.

Lavorare in una ciotola la ricotta insieme a un pizzico di pepe. Se è necessario ammorbidire l’impasto aggiungere del latte. Unire le noci tritate e la mela tagliata a dadini. Mescolare bene tutto e mettere un cucchiaino di composto al centro di ogni fetta di salame e chiudere con uno stecchino.

Un altro antipasto con le mele

(antipasto caldo)

4 mele;

250 g di pancetta;

prezzemolo;

50 g di burro;

una cipolla;

un limone.

Lavare, sbucciare e tagliare le mele a spicchi sottili. A questo punto spremere il limone e irrorare le fettine per non farle annerire. In una padella sciogliere il burro e unirvi la pancetta a fette o a dadini. Dopo qualche minuto, aggiungere gli anelli di cipolla e alla fine le mele a fette. Impiattare cospargendo l’antipasto con un po’ di prezzemolo.

A volte bastano pochi ingredienti per presentare delle preparazioni gustose e diverse dal solito.

