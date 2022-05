Con l’arrivo della bella stagione, le temperature elevate e il caldo rovente, mangiare pesante diventa quasi un’eresia.

In questo periodo dell’anno le parole d’ordine sono leggerezza e velocità. Poche persone difatti con giornate di fuoco hanno voglia di stare 3 ore ai fornelli per preparare piatti e pietanze elaborati.

Al contrario, preparare un piatto veloce, ma gustoso, è il desiderio di tutti. Per cui, meglio prendere carta e penna ed appuntarsi qualche veloce ricetta da riproporre nelle afose giornate estive.

Si prepara in meno di 5 minuti questo dolce freddo senza cottura con pochissimi ingredienti perfetto per rinfrescare le calde giornate estive

Un must di questi periodi è sicuramente non trascorrere più di 15-20 minuti in cucina e tra i fornelli. Lo stesso dicasi per la preparazione di ricette dolci a cui certamente molti golosi non potranno rinunciare.

Numerose le ricette di dolci freddi o al cucchiaio che si preparano in un baleno. Un esempio è il tiramisù, un grande classico della tradizione Italiana amato da grandi e piccini. L’altro must della tradizione culinaria estiva è sicuramente l’amata cheesecake. Un dolce freddo che si prepara con pochi ingredienti, che variano in base ai propri gusti. Deliziosa nella variante alle fragole, ai frutti di bosco, ma anche al cocco e al cioccolato.

È il caso della ricetta di oggi, che vede come protagonisti proprio il cocco e il cioccolato in un mix di sapori esplosivi.

Torta fredda cioccolato e cocco

Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono:

300 g di biscotti secchi a scelta;

100 g di burro;

500 ml di panna vegetale;

80 g di farina di cocco;

175 g di yogurt greco o formaggio spalmabile.

Per decorare, invece, ci serviranno:

scaglie di cocco o cocco rapè;

cioccolato in scaglie.

Procedimento

In un robot da cucina macinare i biscotti secchi; in un pentolino fondere il burro, senza farlo diventare particolarmente rovente, ed unirlo successivamente alla polvere di biscotti. Riporre il tutto in uno stampo rotondo di circa 20 cm, precedentemente rivestito con carta da forno, avendo cura di ammassare bene l’impasto verso il fondo della teglia.

In una ciotola montare a neve ferma la panna vegetale e unire il formaggio spalmabile o lo yogurt greco continuando a mescolare. Aggiungiamo all’impasto la farina di cocco. Riponiamo la farcitura sulla base dei biscotti e livelliamo con l’aiuto di un cucchiaio.

Ricoprire la superficie con le scaglie di cioccolato e il cocco rapè nella fantasia che più si preferisce. Riporre in freezer per circa 1h e 30 minuti. Prima di servire, rimuovere la torta dallo stampo e sistemarla su di un vassoio.

Davvero, una vera goduria per il palato che si prepara in meno di 5 minuti questo dolce freddo che farà impazzire grandi e piccini.

Lettura consigliata

È questo il metodo sorprendente per avere una cheesecake perfetta e gustosa come mai prima ed evitare che si sbricioli o che si rompa